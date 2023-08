RIDE, das Reisemagazin für Motorradfahrer, hat für die Ausgabe 17, die am 27. Juni 2023 erschienen ist, 8 magische Touren in Schottland exklusiv für seine Leser und Leserinnen zum Nachfahren produziert und aufbereitet.

Die Region, die am liebsten unabhängig von Großbritannien wäre, ist für die meisten Motorradreisenden trotz oft launischen Wetters ein absolutes Sehnsuchtsziel. Dafür gibt es zahlreiche Gründe: Grandiose Motorradstrecken durch bergige Landschaften, deren Charakter zwischen lieblich, rau und einsam wechselt. Skurrile, stolze, humorvolle Menschen, die Reisende willkommen heißen. Wilde Küsten, Seen, Burgen, Schlösser, Mythen, eine aufwühlende Historie und schlussendlich die exotische Küche, samt interessanten Getränken, in deren Zentrum der Whisky steht.