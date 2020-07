Optimal für die Tourplanung: Ein Ortskundiger hat die Route bereits ausgekundschaftet und bietet sich an, über seine ganz persönliche Hausstrecke zu führen. Der freiwillige Fremdenführer erklärt in typisch Schweizer Zurückhaltung: "Die ist nicht so schlecht, oder." Eine gnadenlose Untertreibung, wie sich herausstellen sollte.