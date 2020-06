MOTORRAD-Tourentipp - Schweiz Pässe-Tour Die große Schweizer Alpenstraße

Das Karussell aus Gotthard, Nufenen und Furka gehört zu den Klassikern der Schweizer Alpenpässe. Aber ist das nicht irgendwie abgedroschen? Immer die alte Leier? Mit ein paar Zutaten kommt neue Würze in das Altbekannte

Auf dieser Tour reihen sich die Schweizer Pässeklassiker aneinander. Als Bonus, wenn nicht sogar als Highlight, gibt es den Abstecher zur Panoramastraße Oberaar obendrauf.

Strecke: ca. 152 km / Fahrtdauer: ca. 5 Stunden (mit Pausen 8 Stunden)

Startpunkt ist Innertkirchen am nördlichen Fuß des Grimselpasses. Orientierung problemlos. Sauber asphaltiert mit enger werdenden Kurven zur Passhöhe. Highlight: Besichtigung des Wasserkraftwerks. Ab 30 sFr.

Von der Passhöhe talwärts nach Gletsch. Gut ausgebaute Passstraße. In Gletsch links auf die Furkastraße. Nach Querung der Furkabahn zunächst drei Serpentinen, dann weitläufiger bis zum Anstieg zum Rhônegletscher. Fotostopp. Straße hinter der Passhöhe schmal und in engen Kehren hinab nach Realp. Von dort sechs Kilometer bis Hospental.

Im Kreisverkehr nach rechts auf die Gotthardstraße. Viel Verkehr. Nach 5,8 Kilometern Abzweig zur alten Gotthardstraße. Kopfsteinpflaster-Strecke. Zahlreiche Kehren auf der Tremola hinab nach Airolo. Abstecher nach Airolo zum Tanken. Rastmöglichkeit.

Zurück zum Abzweig Richtung Nufenen. Jetzt immer parallel zum Ticino- Fluss. Strecke zum Teil holprig. Nach 22 Kilometern ist die Nufenen-Passhöhe erreicht. Rastmöglichkeit. Gasthaus nur bedingt empfehlenswert.

Talfahrt nach Ulrichen gut ausgebaut. In Ulrichen Verpflegungsmöglichkeiten, Unterkünfte. Dort wieder Richtung Furka. Tal wird enger, vor Gletsch Serpentinen. In Gletsch nach links den Grimsel hinauf. Kurz hinter der Passhöhe zur Oberaar-Panoramastraße abbiegen. Temporäre Einbahnstraßenregelung. Phänomenale Aussichten. Gasthaus am Ende der Straße mit Übernachtungsmöglichkeit.

Weitere Touren und Geschichten rund um die Schweiz gibt es in RIDE No.05!