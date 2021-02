MOTORRAD-Tourentipp - Stubaier Alpen Tour Natur pur

Motorradfahren in den Stubaier Alpen und ihrer Umgebung bedeutet, mehrheitlich in Täler hinein- und wieder herauszusurfen. Kein Nachteil, wie sich auf unseren entdeckungsreichen Exkursionen beweisen ließ.

Wir teilen die Tour in 2 Tagesetappen. Ausgangspunkt ist jeweils das nette Basishotel "Happy Stubai" in Neder, einem Ortsteil von Neustift im Stubaital. Am ersten Tag unternehmen wir eine Täler-Tour im Stubaital mit empfehlenswerten Seilbahn- und Wandertrips auf den Stubaigletscher und zur Elferspitze. Am nächsten Tag stehen weitere Tal-Exkursionen und eine echte Runde an. Für diese müssen wir ein schönes, kurviges Streckenstück durch Südtirol räubern.

Strecke: Tag 1: 58 km; Tag 2: 297 km / Fahrtdauer: Tag 1: 4 Stunden mit Pausen; Tag 2: 6 Stunden (ohne Pausen)

GPX

Hier die GPX herunterladen 0,62 MByte

Vom Basishotel "Happy Stubai" geht es am ersten Tag nach Neustift. Hier dem Wegweiser nach Milders folgen und dort am Spar-Supermarkt in die Franz-Senn-Straße abbiegen. Diesem idyllischen Sträßchen entlang des Oberbergbachs 18 Kilometer bis zur Oberissalm folgen. Zurück nach Milders und auf die B 183 mit beeindruckender Sicht auf den Stubaigletscher Richtung Ranalt und weiter bis ans Ende des Stubaitals. Von hier aus lohnt die Fahrt mit der Stubaier Gletscherbahn zum Bergrestaurant "Eisgrat" mit fantastischer Aussicht auf die Ötztaler Alpen. An Tag 2 das Stubaital Richtung Innsbruck verlassen. In Schönberg auf die alte Brennerstraße 182 Richtung Matrei/Brenner abbiegen. Dann die erste Tal-Exkursion: Kurz vor Steinach geht es in die Trinserstraße. Dieser 13 Kilometer bis zum Mühlendorf Gschnitz folgen. Zurück auf der alten Brennerstraße geht der nächste Abstecher ins östlich gelegene Schmirntal. Von Stafflach aus über St. Jodock 16 Kilometer bis Kasern. Hier Einkehr in den Alpengasthof "Kasern". Ab jetzt ist Kurvenspaß angesagt. Retour über den Brenner, runter nach Sterzing und kehrenreich rauf auf den Jaufen. Runter und hinter St. Leonhard wieder hoch. Diesmal auf das Timmelsjoch. Abfahrt nach Sölden, durch das Ötztal. Dann Kühtai, Sellrain, Axams und ins Stubaital.

PDF

Hier das Roadbook als PDF herunterladen 4,74 MByte

Weitere Touren und Geschichten aus Tirol gibt es in RIDE No.07!