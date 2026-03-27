Motorradhotels Deutschland 2026: Die besten Unterkünfte für Biker

Ob Kurztrip übers Wochenende oder sogar länger – feine Strecken, malerische Mittelgebirge, sehenswerte Städte und eine große kulinarische Vielfalt sind nur einige der Gründe, warum Urlaub im eigenen Land auch für Motorradfahrer eine durchaus naheliegende Option ist!

Damit du dich voll auf dein Fahrerlebnis konzentrieren kannst, haben wir motorradfreundliche Hotels in Deutschland für dich zusammengestellt. Sichere Stellplätze, Trockenräume für die Ausrüstung und ein echtes Biker-Willkommen sind hier selbstverständlich.

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MOTORRAD-Tourentipps 1) WESTLICHES WESERBERGLAND

Die Villa Löwenherz im Herzen des Weserberglands ist der Ausgangspunkt dieser rund 190 Kilometer langen Tour. Von Lauenförde aus führt die Strecke über schmale, verkehrsarme Asphaltstraßen und ausgewählte Schotterpassagen durch die kurvigen Hügel von Solling und Warburger Börde. Unterwegs warten kulturelle Highlights wie die Klus Eddessen, das UNESCO-Welterbe Kloster Corvey und die Lourdesgrotte in Borgentreich. Am Desenberg genießt man weite Ausblicke, entlang der Weser begleiten idyllische Flusslandschaften die Fahrt. Enge Kehren, flüssige Bögen, kleine Offroad-Abstecher und genussvolle Pausen machen diese abwechslungsreiche Tour zu einem intensiven Erlebnis. Viele weitere Tourentipps aus dem Weserbergland finden Sie in RIDE-Ausgabe 26/2025, bestellbar unter shop.motorpresse.de

2) OSTEIFEL-MOSEL-TOUR

Exakte Routen sind in der Eifel kaum mehr als eine Empfehlung. Stattdessen gilt: Wetter lesen, Kurven folgen, Begegnungen mitnehmen. Start und Ziel dieses 250 Kilometer langen Tourenvorschlags ist Nürburg. Dazwischen geht‘s über Höhen mit Weitblick, durch tiefe, stille Täler und Dörfer, in denen Technikliebe und Handwerk noch in offenen Garagen zu Hause sind. Unterwegs locken Abstecher zu Geschichte und Kult: zum Matronenheiligtum bei Nöthen, zu römischen Spuren und alten Wegtrassen, die parallel zur Bundesstraße verlaufen.

3) HARZER POTPOURRI

Wer den Harz nicht sowieso als Erweiterung der Hausstrecke kennt, sollte dieses mythische Mittelgebirge unbedingt einmal austesten. Der vielfältige Mix aus magischen Kurven, wilder Natur, Hexenkult, Teufelssagen, Brocken-Romantik, Bergbautradition, charakterstarken Menschen, intensiven Orten und kultureller Fülle ist so einzigartig, dass man eine Harztour nicht mehr vergisst. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir gleich eine passende Tagestour parat. Neben 200 abwechslungsreichen Kilometern warten auf der Strecke von Herzberg nach Bad Frankenhausen noch weitere kulturelle Highlights, zum Beispiel die Grube Samson, das Schaubergwerk Büchenberg oder der Motorradtreff "Biker-Oase Café 36" am Kyffhäuser.

4) WOCHENENDTOUR IN MITTELFRANKEN

Zwischen Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nürnberg und dem Fränkischen Seenland kommt der Puls romantisch veranlagter Seelen schnell in Fahrt. Besonders mit unserem zweitägigen Tourentipp im Gepäck! Die GPX-Daten garantieren 260 (Tag 1) beziehungsweise 230 Kilometer (Tag 2) voller Fahrspaß. Nebenbei warten kulturelle Kleinode, aber auch klassische Sehenswürdigkeiten wie das berühmte Plönlein, das Touristen aus der ganzen Welt in die märchenhafte Fachwerk-Altstadt von Rothenburg zieht.

5) PFÄLZERWALD UND -BERGLAND

In diesem Tourentipp punktet die Pfalz gleich doppelt, mindestens: Zunächst einmal begeistern der Pfälzerwald, größtes zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands, und das eher ländliche Nordpfälzer Bergland mit einer Fülle feinster Motorradsträßchen. Zudem warten in der Pfalz jede Menge Boxenstopps, wozu Dörfer an der Deutschen Weinstraße ebenso einladen wie etwa Speyer am Rhein und Wissembourg im benachbarten Frankreich, beide Städte sind reich an Kultur und Flair. Eine Kurven-Runde über 270 Kilometer und eine genauso lange Kultur-Runde bieten einen leichten Einstieg in diese bei Motorradtouristen gerne mal übersehene Region. Wer möchte, kann diese Wochenendtour problemlos in alle Richtungen erweitern.

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