Wie gelangt man bequem an ferne Ziele ohne lange Anreise auf der Straße? Für Thomas und Ina kam der Autoreisezug "Optima Express" wie gerufen. Die erste gemeinsame Tour des Ehepaars bescherte unvergessliche Erlebnisse und inspiriert sie bis heute zu vielen weiteren Reisen. Weit weg beginnt nicht erst am Bosporus, sondern dort, wo man sich traut, einfach loszufahren. Zwischen Zugverspätung, Schotter, Regen und Pannen waren es vor allem die Begegnungen und die Herzlichkeit unterwegs, die den Balkan und die Türkei für uns unvergesslich gemacht haben.