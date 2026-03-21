Motorradreise Weserbergland Ost: Wasser, Berge und Kultur

Wie beginnen? Vielleicht mit einem zweiten Kaffee in Bad Karlshafen? Gute Idee, vor allem nach ein paar Bildern im Morgenlicht. Die Hauptstraße nach Bad Karlshafen ist gesperrt. Egal, Martha, die gute Seele der "Villa Löwenherz", empfiehlt uns die kleine Nebenstrecke über Brüggefeld, auf der Karte kaum sichtbar, aber ohnehin viel schöner. Wald und Feld wechseln sich ab, dann geht es runter zur Weser, vorbei am mittlerweile berühmten Weser- Skywalk, vulgo Aussichtsterrasse.