Motorradreise Weserbergland Ost: Wasser, Berge und Kultur

Wie beginnen? Vielleicht mit einem zweiten Kaffee in Bad Karlshafen? Gute Idee, vor allem nach ein paar Bildern im Morgenlicht. Die Hauptstraße nach Bad Karlshafen ist gesperrt. Egal, Martha, die gute Seele der "Villa Löwenherz", empfiehlt uns die kleine Nebenstrecke über Brüggefeld, auf der Karte kaum sichtbar, aber ohnehin viel schöner. Wald und Feld wechseln sich ab, dann geht es runter zur Weser, vorbei am mittlerweile berühmten Weser- Skywalk, vulgo Aussichtsterrasse.
Weser-Überquerung, ausnahmsweise per Brücke
Kurz nach dem Ortseingang überqueren wir die Weser ausnahmsweise per Brücke, mit hübschem Blick auf die Stadt. Und gleich erklärt sich der Name dieser Ortschaft: Landgraf Carl hatte sich hier einen Hafen gebaut, mitten rein in den ...