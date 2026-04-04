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Pass-Porträt: Der Mulhacén – höchster Gipfel der Iberischen Halbinsel

Der Mulhacén im Pass-Porträt
Der höchste Gipfel der Iberischen Halbinsel

Ein Bergmassiv, das sich sofort formatfüllend in den Vordergrund drückt: die Sierra Nevada, das schneebedeckte Gebirge. Als Ausgangspunkt für diesen Trip in die Höhe dient die Metropole Granada mit der einzigartigen Alhambra.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.04.2026
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Passporträt Mulhacén
Foto: Jaime Olivares

Aus der Alhambra heraus führen mehrere Wege Richtung Westen, rücken die nahen 3.000er der Sierra Nevada immer mehr in den Mittelpunkt. Die höchsten Gipfel, der Pico del Veleta und der Mulhacén, schälen sich 3.400 und mehr Meter aus dem Meer, das Luftlinie nur gute 35 Kilometer entfernt liegt. Und genau der letztgenannte Gipfel – der höchste der Iberischen Halbinsel – mausert sich mit jedem Stück Straße mehr zum Star dieses Passporträts.

Benannt nach dem ehemaligen König von Granada

1901 setzen die Entdecker Félix Bassazza, Vicente Montero und Matías Vázquez als Erste ihre Füße auf den Gipfel, der seinen Namen Muley Hacén verdankt. Der ehemalige König von Granada (1436 bis 1485) verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem kleinen Dorf westlich ...

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