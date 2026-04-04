Pass-Porträt: Der Mulhacén – höchster Gipfel der Iberischen Halbinsel

Aus der Alhambra heraus führen mehrere Wege Richtung Westen, rücken die nahen 3.000er der Sierra Nevada immer mehr in den Mittelpunkt. Die höchsten Gipfel, der Pico del Veleta und der Mulhacén, schälen sich 3.400 und mehr Meter aus dem Meer, das Luftlinie nur gute 35 Kilometer entfernt liegt. Und genau der letztgenannte Gipfel – der höchste der Iberischen Halbinsel – mausert sich mit jedem Stück Straße mehr zum Star dieses Passporträts.