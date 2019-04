Hast du …

• Lust auf eine ganz besondere Motorradtour durch Alaska?

• den passenden Führerschein (Klasse A)?

• einen gültigen Reisepass?

• vom 10. bis 18. August noch Platz in deinem Kalender?

Foto: SW-Motech Mit SW-Motech auf Jubiläumstour durch Alaska. Dem Wild Card-Gewinner spendiert Klimt außerdem eine Komplettausstattung von Kopf bis Fuß.

Wenn du dich außerdem in einem guten gesundheitlichen Zustand befindest und damit einverstanden bist, dass SW-Motech sowie motorradonline.de und 1000PS Bilder und Videos verwenden dürfen, auf denen du zu sehen bist, dann bewirb dich jetzt unter sw-motech/road-to-alaska.de

Für die Jubiläumstour spendiert SW-Motech nicht nur die 8-tägige Motorradtour durch Alaska, sondern auch den Direktflug ab Frankfurt, Unterbringung und Verpflegung sowie das Motorrad vor Ort und den zugehörigen Sprit.

Die Crew:

Auf der Jubiläumstour durch Alaska wirst du natürlich nicht alleine sein. Neben den beiden SW-Motech-Geschäftsführern Jörg Diehl und Jürgen Swora sind noch neun weitere Starter mit dabei sowie eine englischsprachige Reiseleitung und ein Begleitfahrzeug.

Die Tour:

• gestartet wird in Anchorage

• 2-3 Tage Aufenthalt in Copper Center mit Ausflug zum verlassenen Kupferwerk in McCarthy

• über Paxson zur Clearwater Mountain Lodge

• über den berühmten Denali Highway zurück nach Anchorage

Offroad-Erfahrung ist nicht zwingend erforderlich, da täglich zwischen Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gewählt werden kann.

sw-motech/road-to-alaska.de