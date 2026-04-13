Umsonst fahren, viel erleben: EICMA Riding Fest Misano 2026

Testtage am Meer. Vom 1. bis 3. Mai 2026 steigt in Misano an der Adria zum dritten Mal das EICMA Riding Fest: Die Mailänder Messe offeriert dort Testfahrten für alle, und zwar schon auf den Motorrad-Neuheiten des Jahres 2026. Das Angebot reicht von geführten Touren in die nahen Ausläufer des Apennin-Gebirges über schnelle Runden auf der Rennstrecke bis hin zum Offroad-Ritt im extra dafür angelegten Parcours. Die Testfahrten sind kostenlos, nur die je 20-minütigen Turns mit aktuellen Supersportlern auf der Rennstrecke kosten 40 Euro.

Begründung für 40-Euro-Rennstrecken-Turns und Spendenregelung "Das hat organisatorische Gründe," erklärt EICMA-Direktor Federico Aliverti. "So wollen wir vermeiden, dass auch nur einer der heiß begehrten Zeit-Slots am Ende ungenutzt bleibt." Die Einnahmen werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Alle namhaften Marken und rund 500 Testmaschinen vor Ort Weil das EICMA Riding Fest auch für die Motorrad-Hersteller kostenlos ist, sind alle namhaften Marken vor Ort, und zwar mit rund 500 Testmaschinen im Gepäck.

Startpunkt Paddock und Rahmenprogramm am Misano World Circuit Die geführten Testtouren in die Umgebung starten im Paddock des Misano World Circuit, wo außerdem ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Interviews und Videos läuft. Dieses Jahr ist Suzuki-Legende Kevin Schwantz vor Ort, weitere, auch aktive Rennfahrer werden erwartet.

Anmeldung: Online für die Strecke, vor Ort für Asphalt und Offroad Für Stints auf der Piste einschreiben können sich Interessierte auf der Webseite, die ab dem 1. April auf Italienisch und Englisch zur Verfügung steht. Für die Asphalt- und Offroad-Tests erfolgt die Anmeldung erst vor Ort im Paddock. Hier gilt: Wer zuerst kommt, fährt zuerst.

Beliebtheit in Italien und Besucherzahlen aus dem Vorjahr In Italien sind die kostenlosen Testtage an der Adria sehr beliebt, rund 25.000 Motorradfahrer strömten im letzten Jahr nach Misano und nahmen an etwa genauso vielen Testrides teil.