Von Kalifornien nach Colorado: Mit geliehenen Privat-Bikes in den USA

Ich komme mir vor wie bei einem Special der Kult-Autoserie Top Gear: Die drei Protagonisten dürfen sich mit begrenztem Budget ein Fahrzeug auswählen, um damit auf einen unmöglichen Trip zu gehen.

Unser Trip ist nicht unmöglich, es soll von Kalifornien nach Colorado gehen, etwa 1.500 Meilen ( ca. 1.100 km) einfache Fahrt, ähnlich viele Meilen in einem anderen Bogen wieder zurück. Straße, Schotter, Sand – von allem sollte etwas dabei sein. Soweit nicht weiter ungewöhnlich, aber die Fahrzeugwahl hat Top Gear-Stil.

Thierry, Raoul und ich haben uns nach unserer Ankunft in L. A. getrennt, damit jeder das Bike, das er über Riders Share, einer Airbnb-ähnlichen Plattform mit privaten Vermietern, gewählt hat, abholen kann.