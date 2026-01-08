Markenverzeichnis öffnen
Reisen

Wie plant ihr eure Motorradtouren? Spannende Studie zur Tourenplanung

Wie plant ihr eure Motorradtouren?
Masterstudent sucht Motorradfahrer für Studie

Ein Masterstudent aus Amsterdam möchte wissen, wie Motorradfahrer ihre Touren planen, was ihnen dabei wichtig ist, und was so richtig nervt.

Veröffentlicht am 08.01.2026
Motorradtour planen; Reisplanung; Routenplanung
Foto: Thorsten Dentges

Motorradfahren steht für Freiheit. Trotzdem beginnt für viele der Aufwand schon vor der ersten Kurve: Route planen, GPX exportieren, ins Navi importieren, Zwischenstopps finden, Wetter checken. Und am Ende fährt das Gerät doch anders als geplant. Genau darum geht es in einer kurzen Studie, für die Antworten aus Deutschland gesucht werden.

Die Studie führt Jelmer Spuijbroek durch, 25 Jahre alt, Masterstudent Business Administration an der Universität Amsterdam und selbst Motorradfahrer. Seine Faszination fürs Motorrad begann früh:

"Als Kind saß ich oft hinten bei meinem Onkel auf einer Harley-Davidson. Später, nach einer Reise mit drei Freunden durch Nordvietnam, unter anderem über den Ha Giang Loop, war für mich klar: Ich mache den Motorradführerschein. Seitdem beschäftigt mich eine Frage immer wieder, weil ich sie in der Praxis ständig sehe: Warum planen Motorradfahrer ihre Touren so unterschiedlich, und was funktioniert wirklich gut?"

In den Niederlanden und Belgien haben bereits über 1.850 Motorradfahrer an seiner Studie teilgenommen. Jetzt möchte er herausfinden, wie Motorradfahrer in Deutschland ihre Touren und Reisen planen und ob es klare Unterschiede gibt. Nutzt ihr eher Smartphone-Apps oder klassische Navis? Plant ihr am Laptop oder spontan? Was nervt euch am meisten, wenn es um Routen, GPX und Stopps geht?

Worum geht’s in der Umfrage?

  • Welche Tools und Apps ihr nutzt
  • Wie ihr Routen speichert, teilt und fahrt
  • Wo es in der Praxis hakt, zum Beispiel GPX, Umleitungen, Treffpunkte, Stops
  • Welche Funktionen euch bei der Tourenplanung wirklich helfen würden

Die Umfrage ist bewusst kurz gehalten und dauert unter drei Minuten.

Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Ergebnisse werden nach Abschluss ausgewertet und anschließend auch auf motorradonline.de veröffentlicht.

