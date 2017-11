Mit Africa Twins auf den Ojos del Salado

So viel zu den Fakten. Nun zu unserem Ausgangspunkt: Ein meterhohes, verwittertes Stahlkreuz markiert das Ende. Riesige Wellen tosen an die felsige Steilküste, gierig saugen wir die salzige Seeluft tief in unsere Lungen hinein. Unfassbar, wie sehr wir plötzlich den Sauerstoff schmecken, ja regelrecht genießen können. Was für ein kostbarer Moment! Nach den Tagen in den einsamen und staubtrockenen Höhen der Atacama können wir uns an diesem gewaltigen Naturspektakel am Pazifik nicht sattsehen. Wenn es einen perfekten Startpunkt für unsere Challenge „Von null auf 6000“ gibt, dann ist er genau hier. Dramatischer kann unser 24-Stunden-Run auf den Ojos del Salado eigentlich nicht eingeläutet werden.

Wo schafft man es, innerhalb kürzester Zeit und vergleichsweise weniger Hundert Kilometer richtig Höhe zu machen? Möglich ist das eigentlich nur im sogenannten Kleinen Norden von Chile. Unsere Route für die Höhenrekordfahrt startet an der Pazifikküste südlich vom Badeort Bahía Inglesa und zieht sich über die 118.000-Einwohner-Stadt Copiapó auf dem Highway 31 rauf zur Laguna Verde auf über 4300 Metern. Rund 70 Kilometer vor der Grenze nach Argentinien geht es dann rein ins unbefestigte Gelände. Zwei Schutzhütten, das Refugio Atacama (5230 m) und ­das Refugio Tejos (5837 m), dienen uns als Fix- und Orientierungspunkte, um der Vulkanspitze des Nevado Ojos del Salado so nahe wie möglich zu kommen.

Reifenwechsel auf 4500 m kostet zu viel Kraft

Während unseres Höhentrainings und ersten Exkursionen in Richtung Ojos del Salado haben wir feststellen müssen, dass wir mit den üblichen On-/Offroad-Reifen aufgeschmissen sind und wir nur mit echten Crossreifen weiterkommen werden. Doch ein Reifenwechsel bei fünf Bikes auf 4500 Metern, der hat so seine Tücken. In der sauerstoffarmen Höhenluft gerät das Ab- und Aufziehen sowie die Montage in unserer improvisierten Outdoor-Werkstatt zur echten Plackerei. Dabei hatten wir zunächst den Plan gefasst, die Rekordfahrt vom Meer bis zum Abzweig an der Laguna Verde auf den asphalttauglichen Reifen zu fahren und erst dann umzubereifen. Doch nachdem wir nun in der Trainingsphase über vier Stunden gebraucht haben, um die Twins auf die neuen Hardcore-Offroader MC 360 von Metzeler zu stellen, wurde die Idee schnell gestrichen. Das würde uns beim 24-Stunden-Run einfach zu viel Zeit, Kraft und Nerven kosten.

Also gleich rauf mit den Crossreifen und hoffen, dass die Stollen nach vielen Hundert Asphaltkilometern noch ausreichend lang sind, um sich im Untergrund der Atacama satt zu verzahnen. In Copiapó – der einzigen richtigen Stadt im Umkreis von 100 Kilometern – erhöhen wir deshalb den Luftdruck auf 2,3 bar, im Gelände können wir wieder absenken. Blöd, dass wir bei dieser Gelegenheit versäumen, unsere Tanks wieder bis zum Rand zu fluten. 80 Kilometer, und ein Balken auf der Anzeige ist schon weg. Der nächste Tankstopp ist erst bei unserem Basislager an der Laguna Verde geplant, und bis dahin sind es immerhin noch 230 Kilometer. Gedanklich scheinen alle schon viel zu sehr an der bestmöglichen Route für den Aufstieg zu puzzeln, sodass wir dieses vermeintlich profane Detail schlicht und einfach übersehen.