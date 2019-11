Seat E-Scooter Autohersteller bringt 2020 einen Elektroroller

Die urbane Mobilität muss in der Zukunft nicht mit dem Auto erfolgen, hat sich die spanische VW-Tochter Seat gedacht und einen rein elektrisch angetriebenen Roller auf dem Smart City Expo World Congress im spanischen Barcelona vorgestellt. Der wurde von dem Autohersteller in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Silence entwickelt. Der E-Scooter tritt mit einem 7 kW (Dauerleistung; 11 kW Spitzenleistung) starken Motor in der Klasse der 125er an. Mit 240 Nm Drehmoment dürfte er kräftig zu Werk gehen. Von Null auf 50 km/h soll er in 3,8 Sekunden spurten. Als Höchstgeschwindigkeit werden 100 km/h angegeben. Viel bedeutender dürfte für Kunden die Reichweite sein. Rund 115 Kilometer weit soll der Seat E-Scooter mit einer Batterieladung kommen.

70 Cent für 100 km

Der Energiespeicher soll sich leicht entnehmen lassen und kann so zum Laden auch mit in die Wohnung oder das Haus genommen werden. Bei den Verbrauchskosten errechnet Seat 70 Cent für 100 Kilometer. Unter der Sitzbank des E-Scooter sollen zwei Helme verstaut werden können. Natürlich lässt sich der Seat E-Scooter vernetzen und per Smartphone-App können die wichtigsten Funktionen überwacht werden.

Optisch nimmt der Seat E-Scooter Designelemente der Seat-Automodelle auf. Er setzt auf eine gestufte Sitrzbank, einen tiefen durchstieg und eine große Verkleidungsscheibe. Die Beleuchtungselemente sind mit LED-Technik ausgeführt. Hinten deht sich ein vollverkleidetes Rad, das Vorderrad setzt auf flächige Doppelspeichen. Verzögert wird per Scheibenbremsen.

Im Laufe des kommenden Jahres soll der Seat E-Scooter in Produktion gehen und dann an Privat- und Firmenkunden sowie Betreiber von Sharingflotten verkauft werden. Preise wurden noch nicht genannt.