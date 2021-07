Neuer Look für die Vespa GTS 300 von Rizoma

Anzeige Vespa GTS 300 Neuer Look für das Kultfahrzeug von Rizoma

Rizoma kreiert einen neuen Look für die Vespa GTS 300. Eine Kollektion, die von den neuen Trends der urbanen Mobilität inspiriert ist und der italienischen Ikone einen glamourösen und eleganten Touch verleiht.

Scheinwerferverkleidung

Die Scheinwerferverkleidung wird zum Protagonisten und bildet zusammen mit der Kaskade und dem vorderen Kotflügelaufsatz ein optisches Kontinuum. Der funktionale Aspekt verschmilzt mit der Liebe zum Detail. Die äußeren Lasergravuren zeichnen die Designphasen nach, während die inneren die Qualität der Materialien erzählen.

Das neue, 720 Gramm leichte und in der Höhe verstellbare Windschild von Rizoma besteht aus bestem Billett-Aluminium und wird äußerst präzise 3-D-bearbeitet, durch das Aufbringen von Eloxal ist das Material sehr widerstandsfähig. Es ist in verschiedenen Farben bestellbar und trägt vorne und hinten besondere lasergravierte Motive. Der dynamische und zeitlose Stil der Vespa GTS Zubehörlinie von Rizoma wird durch dieses Accessoire passend ergänzt.

Kaskade

Als markantestes Element repräsentiert die Kaskade definitiv die hochwertige Verarbeitung des Aluminiums durch Rizoma, deutlich sichtbar an der Oberfläche. Die klaren und essenziellen Linien interpretieren die zeitlose Stimmung der Vespa-Front neu. Rizoma greift mit Eleganz und Modernität eines der markanten Stilelemente der Vespa GTS 300 auf, die Kaskade. Sie besteht vollständig aus Billett-Aluminium und wird aus einem Stück (10,5 Kg) Aluminium gefräst, durch diesen präzisen 3D-Verarbeitungsvorgang entsteht die 450 Gramm leichte Kaskade. Die Eloxalbeschichtung versiegelt die Oberfläche die dadurch eine besondere Ästhetik erhält, dadurch wird die hohe Qualität und Verarbeitung sichtbar. In verschiedenen Farben erhältlich.

Das Kotflügelwappen

Der vordere Kotflügelaufsatz zeichnet sich durch eine besondere Längsbearbeitung von Aluminium aus, die die aerodynamische Richtung des Luftstroms simuliert und verbessert. Der vordere Rizoma-Kotflügelaufsatz besteht aus Billett-Aluminium und wird durch hochpräzise 3D-Bearbeitung von einem Anfangsgewicht von 520 gr. zu einem Endgewicht von 65 gr. hergestellt. Die Eloxalbeschichtung versiegelt die Oberfläche die dadurch eine besondere Ästhetik erhält, dadurch wird die hohe Qualität und Verarbeitung sichtbar. In verschiedenen eloxierten Farben verfügbar.

Rizoma

Gepäckhaken

Transportieren Sie am Rizoma-Gepäckhaken Ihre Tasche und mehr. Hergestellt aus Aluminium, langlebig und funktional dank eines Open-Close-Systems, das es ermöglicht, Ihre Tasche einfach einzuhaken.

Der Rizoma-Gepäckhaken wurde zusammen mit dem zentralen Gepäckträger-Kit und als Antwort auf die täglichen Bedürfnisse derjenigen geschaffen, die sich auf zwei Rädern im Stadtverkehr als Pendler bewegen . Sein Design, das Funktionalität mit ästhetischer Sorgfalt und Materialauswahl verbindet, ermöglicht dank eines Open-Close-Federsystems ein einfaches Einhaken einer Tasche.

Lufteinlassgitter

Das Billet-Aluminium umschließt ein Rhomboid-Geflecht aus Edelstahl, das ein langlebiges und gleichzeitig leichtes Element bildet. Ein Detail, das die Vespa-Form betont und verschlankt. Die Rizoma Lüftungsgitter des Handschuhfachs zeichnen sich durch die Kombination zweier leichter, aber widerstandsfähiger Materialien aus: Rahmen aus Billet-Aluminium, Ausgangsgewicht von 2,3 kg bis zu einem Endgewicht von 450 Gramm. Eloxiertes Finish in verschiedenen Farben und ein rhomboides Geflecht aus lackiertem Edelstahl. Ein weiteres Detail, das die Rizoma-Kollektion für die Vespa GTS 300 vervollständigt.

Soziusfußrasten

Die Soziusfußrasten werden nach dem Kollektionskonzept kreiert, bei dem Minimalismus und Eleganz herrschen. Sie sind mit einer doppelten Veredelung verziert, die den Bereich mit mehr Griffigkeit hervorhebt und durch seitliche und obere Öffnungen aufgehellt wird. Die Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten und sind perfekt auf die Vespa-Originalgeometrien abgestimmt.

Die Soziusfußrasten für die Vespa GTS sowie die Montagehalterungen sind aus massivem Aluminium gefräst und eloxiert, während die Abdeckungen zur Aufnahme der Rasten in geschlossener Position aus ABS, einem leichten und langlebigen Polymer, gefertigt sind.

Das Soziusfußrasten-Kit wurde entwickelt, um die beste Befestigungslösung zu gewährleisten und gleichzeitig der ästhetischen Wirkung des Produkts große Bedeutung beizumessen. Die Fußrastenauflage ist so konzipiert, dass sie dem Sozius ein mehr an Griffigkeit und somit Komfort bietet.

Rizoma

Seitenständer Auflagenvergrößerung

Die Auflagenvergrößerung ermöglicht es, Ihre Vespa sicherer abzustellen. Die breitere Auflagefläche ist hilfreich, um bei weichem oder rutschigem Untergrund einen sicheren Stand zu finden. Die aus dem Vollen gearbeitete Rizoma-Seitenständerverbreiterung aus Aluminium ist exakt so konzipiert, dass der Fahrer während der Fahrt nicht beeinträchtigt wird. Ein ebenso funktionelles wie optisch ansprechendes Detail.

Fox Kennzeichenträger-Kit

Der Fox Kennzeichenhalter von Rizoma passt perfekt zu der Vespa-Verkleidung und wertet die Rückansicht besonders auf. Hergestellt aus Aluminium für eine lange Lebensdauer inklusive eines homologierten, voll funktionsfähigen SMD-LED Brems- und Rücklicht. Der aus Aluminium gefertigte Kennzeichenträger Fox ist speziell für das jeweilige Motorradmodell konzipiert. Dadurch passt er sich nicht nur perfekt an die Liniengebung des Motorrads an, sondern punktet zudem durch eine einfache und schnelle Montage. Jedes Kit enthält alle benötigten Montageteile, wobei keine Veränderungen an OEM-Teilen vorgenommen werden müssen. Maximale Funktionalität auf kleinstem Raum und Einhaltung der Zulassungsstandards. Die Fox-Kits enthalten eine SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung, einen Reflektor, sind verstellbar und mit einem Feststeller zur Fixierung der korrekten Neigung ausgestattet.