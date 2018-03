Weltmeister Jonathan Rea hat sich beim zweiten Rennen der World Superbike Weltmeisterschaft 2018 auf dem Chang International Circuit in Buriram mit einem Holeshot-Sieg wieder zurückgemeldet. Der Brite setzte sich von Beginn an durch und führte über die gesamten 20 Runden das Renngeschehen vor dem Spanier Xavi Forres an. Leon Camier verlor nur drei Runden den gegen Chaz Davies stark umkämpften dritten Platz.

Anzeige

Sykes versucht und scheitert kläglich Polesetter Rea erwischte einen guten Start und ging vor Sykes (beide Kawasaki) und Camier (Honda) in die erste Kurve. Xavi Fores (Ducati) fackelte nicht lange und versuchte Camier zu attackieren, jedoch konnte der Honda-Pilot dies erfolgreich abwehren. Auch Sykes lauerte zu Beginn am Heck seines Teamkollegen Rea, weshalb es am Ende der ersten Runde auch zu einem Duell zwischen den beiden kam, bei dem der dreifache Weltmeister jedoch wieder als der Stärkere hervorging und von da an seine Position bis zur Zielflagge nicht mehr aus der Hand gab.

Honda zurück in der Spitzenklasse Tom Sykes kämpfte hingegen damit die Pace zu halten, was Leon Camier wiederum für sich zum Vorteil nutztean Sykes vorbeiging. Jedoch dauerte es nicht lange und Xavi Fores klebte wie bereits in den ersten Runden am Heck des Honda-Piloten, der sich gegen die Ducati letztendlich geschlagen geben musste. Doch kein Grund zum Trübsal blasen: Das ganze Wochenende über bewies Camier mit sensationellen Leistungen im Vergleich zu den Vorjahren, dass mit Honda definitiv wieder zu rechnen ist.

Mit Leon Camier verzeichnet Honda wieder Erfolge. Seit langem sah sich Honda wieder an der Spitze des Renngeschehens mitfahren. Besonders im Duell um Platz drei gegen Chaz Davies bewies Camier Motorsport auf höchstem Niveau in den letzten vier Runden. Auf Biegen und Brechen versuchte Camier seinen Podiumsplatz gekonnt und mit ganzem Körpereinsatz zu verteidigen, konnte letztendlich aber der Ducati-Power nicht dauerhaft standhalten. So ging Davies in der vorletzten Runde an Camier vorbei und sicherte sich den dritten Podesplatz.

Melandri kämpft mit Hitze Wie auch in Australien lieferten sich die beiden Yamaha-Teamkollegen Alex Lowes und Michael van der Mark wieder einen Zweikampf, bei dem auch in Buriram wieder Alex Lowes die Nase vorn behielt. Zwei Runden vor Rennende passierte Lowes dann auch Tom Sykes und ging als Fünfter über das Ziel. Michael van der Mark gelang Rang sieben, vor Marco Melandri. Der Italiener, der sich in Phillip Island beim ersten Rennen bärenstark auferlegt zeigte, kämpfte im Rennen nicht nur mit seinen Rennkollegen, sondern auch mit der thailändischen Hitze. Eugene Laverty und Jordi Torres komplettierten die Top 10.



Das zweite Rennen in Buriram in Thailand findet am morgigen Sonntag, 25. März, um 11 Uhr statt.

Ergebnis des ersten Rennens 1. Jonathan Rea (Kawasaki)

2. Xavi Fores (Ducati)

3. Chaz Davies (DucatI)

4. Leon Camier (Honda)

5. Alex Lowes (Yamaha)

6. Tom Sykes (Kawasaki)

7. Michael van der Mark (Yamaha)

8. Marco Melandri (Ducati)

9. Eugene Laverty (Aprilia)

10. Jordi Torres (MV Augusta)

11. Loris Baz (BMW)

12. Lorenzo Savadori (Aprilia)

13. Leandro Mercado (Kawasaki)

14. Roman Ramos (Kawasaki)

15. Toprak Razgatlioglu (Kawasaki)

16. Yonny Hernandez (Kawasaki)

17. PJ Jacobsen (Honda)

18. Jake Gagne (Honda)

Out Ondrej Jezek (Yamaha)

Superpole Der zweite Kampf um die Pole Position ist geschlagen und Kawasaki übernimmt wieder das Kommando. Weltmeister Jonathan Rea sicherte sich in einem finalen Showdown mit einer 1:32, 814 die schnellste Rundenzeit und zugleich seine dritte Pole auf dem Chang International Circuit in Buriram. Allerdings war Rea mit seiner Zeit nur um 0,003 Sekunden schneller als Teamkollege Tom Sykes, der beim ersten Rennen am späten Nachmittag auf Rang zweit steht. Ohnehin lagen die Zeiten sehr dicht zusammen: Die Top 10 trennt nur etwa eine halbe Sekunde vom Polesetter. Letzter im Bunde der ersten Startreihe ist Leon Camier mit seiner Honda Honda CBR1000RR. Mit einem Zeitenergebnis von 1:32,922 hat das Red Bull Honda World Superbike Team definitiv wieder Grund zur Freude.

Melandri stürzt in letzter Minute Sichtlich wohl fühlte sich der Spanier Jordi Torres auf dem thailändischen Circuit. Zwar führte er zwischenzeitlich die SP2, jedoch reichte es für den MV Augusta-Fahrer letztendlich nur für Startplatz vier. Auf Platz fünf schaffte es Xavi Fores, gefolgt von Alex Lowes, der zuvor bei FP4 am Morgen die Nase vorn hatte.

Marco Melandri startete von Platz 7. Der Unglücksrabe im SP2 hieß Marco Melandri. Mit einer guten Pace stark aufgelegt, stürzte der Italiener eine Minute vor Schluss in Sektor eins wegen eines Bremsfehlers und rutschte durch auf Startplatz sieben. Neben ihm starten beim ersten Rennen Eugene Laverty (Aprilia) und Ducati-Pilot Chaz Davies. Die Top 10 rundet der Niederländer Michael van der Mark (Yamaha) ab.

Salvadori und Razgatlioglu weiter in SP2 In der Superpole 1 setzen sich mit einer Rundenzeit von 1:33,956 Minuten Lorenzo Salvadori durch, der trotz Schlüsselbeinbruch das Maximum für sich herausholen konnte. Youngstar Toprak Razgatlioglu gelang eine 1:34,034-Rundenzeit und schaffte es ebenfalls in SP2.

Auch Honda-Pilot Jake Gagne zeigte sich glänzend aufgelegt, führte zwischenzeitlich auch die SP1 an. Jedoch machte ihm ein Highsider in Sektor drei in seiner letzten Runde einen Strich durch die Rechnung auch in der SP2 um einen Starterplatz zu kämpfen.