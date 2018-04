Das dritte Rennen der World Superbike Weltmeisterschaft 2018 im Motorland Aragon hatte mit einem Rennabbruch, einem Neustart und vielen Überholmanävern wieder allerlei Spannung zu bieten. Bis wenige Runden vor Schluss kämpften vier Fahrer um den Sieg, den sich am Ende Jonathan Rea schnappte.

Kollision führt zu Rennabbruch Trotz trockener Streckenbedingungen dauerte das erste Rennen der Superbike WM im Motorland Aragon keine drei Runden: Eine Kollision in Kurve 11 zwischen Leon Camier (Honda), Xavi Fores (Ducati) und Lorenzo Savadori (Aprilia) führte zu einem Rennabbruch. Während Letztere sofort nach dem Sturz wieder aufstehen konnten, blieb Camier liegen. Er wurde von Sanitätern noch vor Ort versorgt, weshalb sich die Rennleitung zum vorzeitigen Abbruch und einen Neustart entschied. Bis dahin war es Jonathan Rea (Kawasaki), der sich vor das Feld anführte.

Lowes attackiert Rea Auch der zweite Start verlief für Rea einwandfrei, sodass er bereits in der ersten Kurve die Führung für sich behaupten konnte. Dahinter setzte wie auch im ersten Startlauf Alex Lowes (Yamaha) vor Marco Melandri (Ducati). Durch einen Fahrfehler seitens Rea nutzte Lowes die Chance an die Spitze zu gehen.

Alex Lowes war auf Angriff gepolt, jedoch bereitete ihm seine Yamaha Probleme. Doch die Führung des Yamaha-Piloten währte nicht lange bis sich Rea wieder meldete und die Führung erneut übernahm. Melandri beobachtete indes den Zweikampf zwischen Yamaha und Kawasaki auf Rang drei und passierte Lowes ebenfalls weniger Runden später. Lowes Yamaha bereitete dem Briten sichtlich Probleme, weshalb er gegen eine Durchreichung nach hinten nichts mehr aussetzen konnte.

Xavi Fores auf dem Vormarsch Währendessen hatte Xavi Fores bereits in den Aufholmodus gewechselt, kassierte einen nach dem anderen und drückte schließlich mit der Ducati-Power am Heck von Jonathan Rea. Über mehrere Runuden lieferten sich die beiden Piloten einen spannenden Zweikampf mit gleich mehreren Überholmanövern, den schließlich in weltmeisterlicher Manier Jonathan Rea für sich entscheiden und sich von da an von seinen drei Ducati-Verfolgern Fores, Melandri und Davies (Ducati) frei fahren konnte.

Ducati kämpft gegen Ducati Im Kampf um die letzten beiden Podiumskämpfe hatte im reinen Ducati-Dreikampf letztlich Marco Melandri das Nachsehen. Ein Fahrfehler ließ den von der Pole gestarteten Italiener weit gehen, wodurch er seine Position an Chaz Davies verlor und schleßlich als Vierter über die Ziellinie ging.

Dass Aragon zu den Lieblingsstrecken von Chaz Davies gehört, hat sich im Rennen 1 gezeigt. Die Entscheidung um die Silber-Trophäe fiel zwischen Fores und Davies nach spannenden Attacken in der letzten Runde aus. Auf der Zielgeraden lagen beide gleichauf, doch ein Zentimeter-Abstand entschied zugunsten Davies, der das Rennen von Position elf begann. Michael van der Mark (Yamaha) sicherte sich noch vor Tom Sykes (Kawasaki) Rang fünf. Es folgten Alex Lowes und Michael Rinaldi (Ducati).

Für viel Abwechslung und ständigen Duellen sorgte die Verfolgergruppe zwischen den Positionen neun und 16, in der sich Newcomer Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) am Ende am stärksten behaupten konnte und Platz neun einfuhr. Ducati-Pilot Roman Ramos rundet die Top 10 ab.

Ein ebenfalls gutes Rennen fuhr der Franzose Loris Baz (BMW) mit Rang 11. Der ehemalige Moto-GP Pilot stürzte zuvor in der Superpole 1, weshalb er das Rennen von Position 19 aus startete.

Dahinter reihten sich mit Jake Gagne (Honda), Davide Giugliano (Ersatz für Aprilia-Pilot Eugene Laverty), Yonny Hernandez (Kawasaki), Lorenzo Savadori (Aprilia) und PJ Jacobsen (Honda) der Rest der Gruppe in die Ergebnisliste ein. Ondrej Jezek (Yamaha) kam als letzter über die Ziellinie.

Das Ergebnis von Rennen 1 1. Jonathan Rea

2. Chaz Davies

3. Xavi Fores

4. Marco Melandri

5. Michael van der Mark

6. Tom Sykes

7. Alex Lowes

8. Michael Ruben Rinaldi

9. Toprak Razgatlioglu

10. Roman Ramos

11. Loris Baz

12. Jake Gagne

13. Davide Giugliano

14. Yonny Hernandez

15. Lorenzo Savadori

16. PJ Jacobsen

17. Ondrej Jezek Out: Leandro Mercado

Out: Jordi Torres

Out: Leon Camier

Out: Vladimir Leonov





Superpole Mit der schnellsten Rundenzeit von 1:49,543 meldete sich Marco Melandri (Ducati) nach einem wenig erfolgreichen Wochenende in Buriram wieder in der Spitze zurück und setzte sich mit einem 0.031-Vorsprung vor Weltmeister Jonathan Rea und Tom Sykes (Kawasaki)). Die zweite Startreihe wird beim Rennen Xavi Fores (Ducati) eröffnen, gefolgt von den beiden Yamaha-Zwillingen Alex Lowes und Michael van der Mark.

Chaz Davies und Leonov gehen zu Boden Michael Rinaldi (Ducati), der sich bereits in der Superpole 1 durchsetzen konnte, bewies auch in der zweiten Superpole, dass er sich im Motorland Aragon sehr wohl auf seiner Ducati Panigale R fühlt und setze sich auf Rang acht. Leon Camier (Honda) komplettiert die dritte Startreihe. Schlusslicht der Top 10 ist Lorenzo Savadori (Aprilia). Chaz Davies (Ducati) verlor kurz vor Schluss in Sektor zwei sein Vorderrand und stürzte, weshalb er nun von Startplatz elf startet. Im selben Sektor kam auch Vladimir Leonov (Kawasaki) zu Boden, der auf Rang zwölf steht.

Rinaldi und Leonov weiter in SP2 Ebenfalls für die Superpole 2 qualifiziert hatte sich neben Rinaldi der Kawasaki-Pilot Vladimir Leonov. Mit einer 1:51,294 Rundenzeit setzte er sich in der letzten Runde vor Honda-Pilot Jake Gagne und schnappte ihm damit knapp den Einzug in SP2 weg.

Loris Baz führte die Superpole 1 an, bis ihn ein Sturz auf Rang 10 katapultierte. Dem einzigen BMW-Piloten im Feld, Loris Baz, schien das Glück heute ein Schnippchen zu schlagen. Der Franzose führte die Superpole auf seiner S 1000 RR über mehrere Runden an, kam jedoch zwei Minuten vor Ablauf der Zeit zu Sturz und wird im Rennen am Samstagnachmittag nur noch von einem bitteren Rang 19 starten.