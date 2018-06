Superbike-WM 2018 Brünn

Einen Start, zwei Restarts und jede Menge Ellbogen-Kämpfe hatte das siebte Rennen in Brünn (CZ) am Samstag auf dem Silbertablet zu servieren.

Nur wenige Minuten waren Rea, Sykes und Co. dabei ihre Rennrunden zu ziehen, bei dem sich Jonathan Rea und Tomy Sykes an die Spitze vor Alex Lowes und Marco Melandri gesetzt hatten, da schwenkte die Rote Flagge und das Rennen musste aufgrund eines defekten Airfences durch den vorangegangenen Sturz von Michael Ruben Rinaldi abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt führte Weltmeister Rea bereits über eine Sekunde vor Sykes und dem Rest des Feldes.

20 Minuten später sollte es dann wieder losgehen. Doch auch der Restart musste wegen eines kurzen technischen Defektes der Rennampel und den daraus resultierenden Früstarts einiger Piloten erneut abgebrochen werden.

Anzeige

Rea auch in der Geschichte vorn Start Nummer drei verlief einwandfrei und das Bild vom ersten Start wiederholte sich. Die beiden Kawasakis blieben vorn an der Spitze, allen voran Jonathan Rea vor Polesetter Tom Sykes, dahinter Alex Lowes und Marco Melandri. Wie auch bereits vor dem Rennabbruch, dauerte es nicht lange und Jonathan Rea fuhr souverän wie ein Uhrwerk und einsam wie ein Cowboy in der Prärie mit einem dicken Polster von mehreren Sekunden zu seinem 60. Sieg entgegen. Damit baut er nicht nur zur Saison-Hälfte seine Führung in der Gesamtwertung auf 270 Punkte aus, sondern zertrümmert auch den Rekord von WSBK-Legende Carl Fogarty mit den meisten gewonnenen Rennen in der Superbike-Geschichte.

Marco Melandri schien sich auf dem tschechischen Rundkurs wohl zu fühlen und katapultierte sich seit langer Zeit mal wieder mit dem zweiten Platz aufs Treppchen. Nach dem Restart dauerte es nicht lange bis er Sykes passierte. Rea war bereits schon vorne weg, sodass der Italiener von da an seine Position auf Rang zwei bis zum Ziel inne hielt. Auf Rang drei schaffte es noch Tom Sykes, der gegen die Pace von Rea und Melandri einfach keine Chance hatte.

Duelle zwischen Davies und Laverty Hinter den Plätzen ums Podest reihten sich die beiden Yamahas von Michael van der Mark und Alex Lowes ein. Nur wenige Runden vor Ende lieferten sich die beiden Teamkollegen noch ein Duell, bei dem van der Mark als der Schnellere hervorging und er Lowes damit auf Rang fünf manövrierte.

Lorenzo Savadori zeigte sich heute stark im Zweikampf. Der Kampf um Rang fünf nahm gegen Ende des Rennens zwischen Eugene Laverty und Chaz Davies so richtig Fahrt auf: In einem Katz- und Maus-Spiel und ständigen Uberholmänövern in den Kurven, das kein glimpfliches Ende zu befürchten ließ, schaffte es schließlich Laverty seinen Kontrahenten Davies ins Boxhorn zu jagen und sich von ihm loszufahren. Auch Lorenzo Savadori sah die Gunst der Stunde gekommen: Nach einem gewonnen Zweikampf mit Leon Camier ging nahm er auch Chaz Davies ins Visier und machte kurzen Prozess mit dem Ducati-Piloten, der sich nun auf Rang acht wiederfinden sollte. Dahinter reihte sich Leon Camier auf Rang neun ein, Toprak Razgatlioglu machte die Zehn voll.

Unglücklich ausgegangen ist das Rennen für BMW-Pilot Loris Baz. Der Franzose lag lange Zeit in den Top-10, kam jedoch vier Runden vor Schluss zu Sturz. Ein Weiterfahren war ihm möglich, die Maschine hatte keinen großen Schaden genommen. Allerdings war das gesamte Feld bereits an ihm vorbeigezogen, weshalb er mit Platz 18 als letzter ins Ziel kam.

Ergebnis Rennen 1 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Marco Melandri Ducati 3. Tom Sykes Kawasaki 4. Michael van der Mark Yamaha 5. Alex Lowes Yamaha 6. Eugene Laverty Aprilia 7. Lorenzo Savadori Ducati 8. Chaz Davies Ducati 9. Leon Camier Honda 10. Toprak Razgatlioglu Kawasaki 11. Yonny Hernandez Kawasaki 12. Leandro Mercado Kawasaki 13. Roman Ramos Kawasaki 14. Xavi Fores Ducati 15. Michael Ruben Rinaldi Ducati 16. PJ Jacobsen Honda 17. Ondrej Jezek Yamaha 18. Loris Baz BMW OUT Jordi Torres MV Augusta OUT Jake Gagne Honda

Superpole Das erste Rennen der Superbike WM in Brünn sieht am Nachmittag Tom Sykes auf der Poleposition stehen. Der Kawasaki-Pilot schnappte sich in seiner allerletzten Möglichkeit die Pole vor seinem Teamkollegen Jonathan Rea und fuhr mit einer 1:57,687 die schnellste letzte Runde. Damit gelang ihm nicht nur die 54. Pole seiner Karriere, sondern er unterbot zugleich den von ihm eigens aufgestellten Rundenrekord um 0,0323 Sekunden. Dass Kawasaki im tschechischen Brünn stark aufgelegt ist, hat sich bereits im ersten Freien Training am Freitag offenbart, das vom Weltmeister Rea dominiert wurde.

Yamaha und Aprilia stark vertreten Hinter den beiden grünen Kawasakis startet von Rang drei aus mit Marco Melandri Erzrivale Ducati in die Offensive. Auch Melandri setzte seine Zeitmarke in letzter Sekunde fest, verpasste Jonathan Rea mit 0,014 Sekunden um Haaresbreite.

Alex Lowes startet mit einer 1:58,172 als beste Yamaha hinter Sykes von Rang vier, minimal-dicht gefolgt von Eugene Laverty mit 0,015 Sekunden mehr auf der Stoppuhr. Dass der Aprilia-Pilot sich heute gut auf dem Bike und der Strecke fühlte, bewies er mit seinem Einzug von SP1 in SP2.

BMW wieder in den Top-10 Michael van der Mark gast von Rang sechs aus an. Der Niederländer, der in Donnington einen Doppelsieg erringen konnte, fuhr eine 1:58,223 Rundenzeit und sitzt damit Jonathan Rea und Tom Sykes wieder dicht im Nacken.

Für Chaz Davies hat Schwierigkeiten in Brünn. Reihe drei wird von Lorenzo Savadori auf seiner Aprilia mit einer 1:58,300 Rundenzeit eröffnet. neben ihm gesellt sich Loris Baz, der sich mit seiner BMW immer mehr unter den Top-Fahrern etabliert. Viele Fehler und Unsicherheiten sah man heute hingegen bei Chaz Davies, der sich dementsprechend damit zufrieden geben muss, im ersten Rennen von der neunten Position aus zu starten.

Camier macht Fortschritte Die Top-10 macht Leon Camier perfekt, der sich mit seiner letzten Rundenzeit von Rang zwölf auf sechs hochkämpfte, jedoch binnen weniger Sekunden von van der Mark, Savadori, Baz und Davies wieder nach hinten katapultiert wurde. Neben Camier, der sich körperlich wieder wesentlich fitter fühlt als in Donnington, stehen Michael Rinaldi und Yonny Hernandez. Letzterer schaffte neben Laverty zuvor ebenfalls den Einzug in SP2.