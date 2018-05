Superbike-WM 2018 Donington

Das erste Rennen der Superbike-WM 2018 im britischen Donington Park wurde zur nervlichen Zerreißprobe für Yamaha und die gesamte Superbike-Welt. Mit seinem 88. Rennen holte Michael van der Mark seinen ersten Sieg überhaupt und die volle Punktzahl für Yamaha. Damit ist van der Mark der erste Niederländer, der je ein Superbike-Rennen gewinnen konnte.

Anzeige

Kampf der Titanen Der Start begann hervorragend für die beiden Kawasaki-Piloten Tom Sykes und Jonathan Rea, die von den ersten beiden Rängen aus losfuhren. Rea setzte sich in der ersten Kurve vor Sykes, womit das Duell der beiden Grünen eröffnet war. Über Runden lieferten sich die beiden ein Bäumchen-wechsel-dich an Positionskämpfen, wodurch ein Wegfahren vor dem Rest des Feldes nicht möglich war. Hinter den Kawasakis und dicht auf der Lauer fuhr Michael van der Mark beobachtend und analysierend seine Runden. Bis er nach einem Fehler von Rea die Gunst der Sekunde nutzte und sich auf Rang zwei hinter Sykes vorschob. Das Blut war geleckt, es schmeckte und van der Mark wollte mehr. Neun Runden vor Ziel war auch Sykes schließlich fällig und der Niederländer übernahm das Zepter. Auch Rea merkte, dass Sykes Pulver verschossen war und manövrierte ihn nur wenige Kurven später auf Rang drei. Trotz nervenaufreibender Aufholjagd in den letzten vier Runden war es dem Weltmeister Rea schließlich nicht mehr möglich den fliegenden Holländer einzuholen. Michael van der Mark feiert in Donington seinen sensationellen ersten Renngewinn in der Superbike-WM.





Über den Sieg seines Kollegen, über den vierten Platz, als auch über die Pole für das zweite Rennen am Sonntag freute sich Yamaha-Pilot Alex Lowes, der ein konstantes und gutes Rennen für sich verzeichnen konnte.

Loris Baz fuhr im ersten Rennen auf Rang sieben. Lorenzo Savadori schaffte ein gutes Ergebnis mit Rang fünf. Ebenfalls reife Früchte aus viel Schweiß und Arbeit erntete BMW-Pilot Loris Baz. Von Rang drei aus gestartet, fiel er auf Rang sechs zurück, konnte diesen aber lange für sich behaupten. Bis schließlich die Aprilia von Eugene Laverty an die BMW vorbeizog und den 1,94 Meter langen Franzosen auf Rang sieben versetzte.

Ducati erlebt Rennpleite Ein verkorkstes Rennwochenende musste bisher Chaz Davies über sich ergehen lassen. Der Ducati-Pilot startete von Rang zehn aus, eine Aufholserie wie in Assen konnte der Waliser jedoch auf seiner Heimatstrecke nicht verbuchen. Rang 8 hieß es für ihn am Ende. Dahinter reihte sich Wildcard-Pilot Leon Haslam in die Siegerliste ein, der allerdings kurz vor Ziel noch Toprak Razgatlioglu anrempelte und ihn dadurch zu Sturz kommen ließ. Der türkische Kawasaki-Pilot konnte zwar weiterfahren, fiel jedoch von Rang 8 auf einen bitteren vorletzten Platz zurück.

Trotz Schmerzen schaffte es Leon Camier unter die besten zehn zu fahren und seinem Honda-Team ein kleines Erfolgserlebnis zu schenken. Teamkollege Jake Gagne gelang Rang 16. Die Honda vom Amerikaner PJ Jacobsen kam auf Rang 15.

Die Ducati-Pannenserie schreckte auch vor Marco Melandri nicht zurück. Dem Italienier verlief sechs Runden vor Ende ein klassischer Bremsfehler, wodurch ihm das Vorderrad einknickte und er zu Boden ging. Auch Xavi Fores konnte in Donington keine Punkte sammeln. Nach einem Sturz am Freitag kämpfte der Spanier mit Technik und körperlichen Beschwerden, weshalb er ebenfalls sechs Runden vor Schluss das Rennen beendete. Lauf zwei wird am Sonntag um 14:00 Uhr deutscher Zeit gestartet.

Ergebnis Rennen 1 1. Michael van der Mark Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki 3. Tom Sykes Kawasaki 4. Alex Lowes Yamaha 5. Lorenzo Savadori Aprilia 6. Eugene Laverty Aprilia 7. Loris Baz BMW 8. Chaz Davies Ducati 9. Leon Haslam Kawasaki 10. Leon Camier Honda 11. Jordi Torres MV Augusta 12. Michael Ruben Rinaldi Ducatri 13. Leandro Mercado Kawasaki 14. Bradley Ray Suzuki 15. PJ Jacobsen Honda 16. Jake Gagne Honda 17. Luke Mossey Kawasaki 18. Ondrej Jezek Yamaha 19. Roman Ramos Kawasaki 20. Nicolo Canepa Yamaha 21. Toprak Razgatlioglu Kawasaki 22. Marco Melandri Ducati 23. Gino Rea Suzuki OUT Xavi Fores Ducati OUT Mason Law Kawasaki

Superpole Das sechste Rennwochenende der Superbike-WM 2018 startet am Nachmittag im Donington Park (GB) mit Tom Sykes auf der Pole. Damit gelang dem Briten die 44. Poleposition in seiner Karriere und brach zugleich die Rekordmarke der australischen Superbike-Legende Troy Corser (43). 0,293 Sekunden hinter Sykes setzte sich Teamkollege und Weltmeister Jonathan Rea auf Rang zwei. Die große Überraschung lieferte der einzige BMW-Pilot Loris Baz, der erstmalig seit seiner Rückkehr aus der MotoGP mit Platz drei aus der ersten Reihe angasen wird.

BMW rührt vorne mit Ebenfalls stark aufgelegt zeigte sich Lorenzo Savadori. Mit nur 0,007 Sekunden mehr auf der Uhr als Vorreiter Baz startet der Spanier aus der zweiten Reihe von Rang vier. Daneben gesellen sich in der Startaufstellung die beiden Yamaha-Kollegen Alex Lowes und Michael van der Mark.

Eugene Laverty gelang Rang sieben auf seiner Aprilia, gefolgt von Toproak Razgatlioglu und Chaz Davies, die beide zuvor den Einzug in SP2 für sich entscheiden konnten.

Wildcard-Pilot überrascht, Camier aus SP2 gekickt Eine weitere Überraschung offenbarte Bradley Ray. Der 21-Jährige und Fahrer in der Britischen Meisterschaft (BSB) ist einer von vier Wildcard-Piloten in Donington und schaffte es auf Anhieb mit seiner Suzuki GSX-R100 unter die Top-10. Rang elf belegt Marco Melandri.

Leon Camier startet in Donington zum ersten Mal seit seinem Crash in Aragon. Der wieder für fit erklärte Leon Camier verpasste den Einzug in SP2 nur um Haaresbreite. Chaz Davies fand in seiner letzten Runde noch ein bisschen Zeit und kickte Camier kurzfristig auf Rang drei in SP1, dem der Brite auch nicht mehr widersprechen konnte. Er startet als bester Honda-Pilot von Rang 13. Teamkollegen Jake Gagne belegt den 21. Startplatz, hinter PJ Jacobsen auf Rang 19.

Katastrophal entwickelte sich bisher das Rennwochenende für Xavi Fores. Der Ducati-Pilot, der üblicherweise in der oberen Fahrer-Riege mitfährt, startet beim Rennen von Rang 22. Von den hintersten Rängen gehen die Wildcard-Piloten Gino Rea (23.), Nicolo Canepa (24.) und Mason Law (25.) ins Rennen. Letzterer crashte durch einen Highsider direkt in der ersten Minuten in SP1. Ein Weiterfahren war für den Kawasaki-Piloten nicht mehr möglich, weshalb keine zeit von ihm genommen werden konnte.