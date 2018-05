Superbike-WM 2018 Imola

In Imola (italien) ging am Vomrittag die Superbike-WM in ihre fünfte Runde. Wieder einmal dominierte Weltmeister Jonathan Rea die Rundenzeiten und setzt sich mit einer 1:45,797 auf die Pole zum ersten Rennen am Nachmittag. Mit einem Vorsprung von 0,312 Sekunden steht er sich damit vor Teamkollege Tom Sykes, der zuvor mit der Strecke haderte, jedoch in der vorletzten Runde sein Maximun herausholte. Trotz Sturz zur Mitte der SP schaffte es die Ducati von Chaz Davies auf Rang drei zu fahren. Der Rekordhalter mit der schnellsten Rundenzeit von 2016 tauchte in Turn 22 zu tief ab, verlor das Vorderrad und ging zu Boden. Mit dem Ersatzbike schmetterte Davies in seiner letzten Runde dann noch die Zeit für Rang drei hin.