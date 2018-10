Superbike-WM 2018 in Katar

Im Kampf um Rang sechs boten sich zum Finale des ersten Laufs Loris Baz, Michael van der Mark und Chaz Davies ein nervenaufreibendes Duell. Vom Grip verlassen kämpfte Chaz Davies mit der Strecke und geriet immer mehr unter Druck von Michael van der Mark mit Loris Baz im Schlepptau. Ein übereiltes Überholmanöver von van der Mark entfachte einen wilden Dreikampf, bei dem Loris Baz letzten Endes am meisten profitierte, van der Mark nach außen schob und sich hinter Davies setzte. Völlig chancenlos sah Davies bei der nächsten Gelegenheit die BMW von Baz an sich vorbeiballern und wurde kurz darauf durch die Yamaha von Michael van der Mark noch einen weiteren Rang nach hinten gereicht.

Superpole

Zum krönenden Abschluss der Superbike-WM 2018 geht es für die Fahrer an diesem vorgezogenen Wochenende (Freitag und Samstag) auf den spektakulären Losail International Circuit in Katar. Im Flutlicht zogen die Fahrer zum letzten Mal in den Kampf um die Poleposition, den Tom Sykes mit einer 1:56,124-Rundenzeit vor Weltmeister Jonathan Rea für sich entscheiden konnte. An dritter Position startet am Abend mit Alex Lowes eine Yamaha ins erste Rennen.