Superbike-WM 2018 in Losail, Katar 2018

Zum krönenden Abschluss der Superbike-WM 2018 geht es für die Fahrer an diesem vorgezogenen Wochenende (Freitag und Samstag) auf den spektakulären Losail International Circuit in Katar. Im Flutlicht zogen die Fahrer zum letzten Mal in den Kampf um die Poleposition, den Tom Sykes für mit einer 1:56,124-Rundenzeit vor SBK-Weltmeister Jonathan Rea für sich entscheiden konnte. An dritter Position startet am Abend mit Alex Lowes eine Yamaha ins erste Rennen.