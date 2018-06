Superbike WM 2018 Laguna Seca

Chaz Davies startez beim ersten Rennen der WSBK-WM in Laguna Seca von ganz vorne. Für den Briten ist es seine erste Pole Position in der WM 2018. Mit einer 1:22,282 setzte Davies seine Ducati Panigale R um 0,015 Sekunden vor den Kawasaki-Piloten Tom Sykes und Jonathan Rea (+0,077). Rea versuchte zwar noch in seiner allerletzten Runde auf Biegen und Brechen Zeit zu finden, konnte sich jedoch nicht mehr verbessern.

Aus der zweiten Reihe von Rang vier aus startet Eugene Laverty. Der Aprilia-Pilot zeigte sich in Bestform und fuhr die gesamte Superpole ganz oben mit. Am Ende gelang ihm eine 1:22,636 Ruundenzeit. Neben ihm startet Yamaha Pilot Alex Lowes mit nur 0,093 Sekunen hinter Laverty. Lorenzo Savadori staret von Rang sechs.

Weniger gut lief es in SP2 für BMW-Pilot Loris Baz. Nachdem er sich wie van der Mark erfolgreich in SP2 kämpfte, hielt sich der Franzose ungewöhnlich lange in der Box auf. Erst wenige Minuten vor Zeitablauf fuhr der Franzose auf die Strecke, verlor jedoch zeitnah in Turn 8 das Vorderrad und schlidderte ins Kiesbett. Ohne Rundenzeit geht es für den Franzose von einem enttäuschenden Rang zwölf ins Rennen.



Lauf eins in Laguna Seca wird um 23:00 Uhr gestartet und auf Servus TV übertragen.