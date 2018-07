Superbike-WM 2018 Misano

Das erste Rennen der Superbike WM in Misano startet am Nachmittag mit Tom Sykes auf der Pole. Neben einem neuen Rundenrekord mit einer Zeit von 1:33,640 schnappte sich der Brite außerdem seine siebte Poleposition in Folge auf dem Misano Circuit. Über die gesamte SP2 dümpelte Sykes mit seinen Rundenzeiten mehr im Mittelfeld herum. In seiner letzten Runde vor Zeitablauf gelang ihm schließlich der Paukenschlag und Weltmeister Jonathan Rea sah sich mit 0,033 Sekunden dahinter nur noch auf Rang zwei stehen. Von ganz rechts aus der ersten Reihe führt Eugene Laverty seine Aprilia ins Rennen und beweist damit, dass er an seinen guten Leistungen in Laguna Seca weiterhin anknüpfen kann.