WSBK in Motul, Argentinien 2018

Wie ein Cowboy drehte Jonathan Rea im ersten Rennen auf dem an Juan Villicum Paddock Circuit in Argentinien einsam seine Runden an der Spitze des Feldes und gewinnt damit sein 15. Rennen in dieser Saison. Nach einem perfekten Start von Rang zwei aus setzte sich der bereits entschiedene SBK-Weltmeister 2018 nach der ersten Kurve an die Spitze und fuhr seinen Gegnern von da an mit teils schnellsten Rundenzeiten bis zum Sieg auf und davon. Damit sichert sich Rea nicht nur seinen 69. Karrieresieg, sondern ebenfalls den ersten SBK-Sieg auf dem San Juan Circuit in Argentinien.

Superpole

Am vorletzten Rennwochenende der Saison 2018 ist die Superbike WM zum ersten mal zu Gast auf dem San Juan Villicum Paddock Circuit in Argentinien. Die 4,2 Kilometer lange Strecke konnte am Samstag in der Superpole-Session am besten Marco Melandri für sich in Anspruch nehmen. Mit einer 01:39,012 sicherte er sich die erste SBK-Pole Position überhaupt in San Juan und seine zweite in der Saison. Mit 0:440 Sekunden mehr auf der Zeitschaltuhr reiht sich links daneben Jonathan Rea in die ersten Reihe, nur um eine Hundertstel dahin folgt Eugene Laverty ins erste Rennen am Samstag (21 Uhr unserer Zeit).