Anzeige

Das erste Rennen des Jahres präsentierte sich spannend und mit vielen Überraschungen. Was zunächst mit einem Traumstart der beiden Kawasakis von Sykes und Rea begann, endete mit einem Paukenschag seitens der Ducatis. Zehn Runde vor Schluss schien Marco Melandris Reifen auf dem Asphalt zu kleben und die Aufholjagd auf Rea und Sykes war eröffnet. Tom Sykes konnte noch Rang zwei retten, Chaz Davies kam auf den dritten Podiumsplatz.

Trotz starker Fahrleistung musste sich Tom Sykes mit Platz zwei zufrieden geben. Beim Start setzte sich der von der Pole-Position gestartete Tom Sykes klar durch. Auch Teamkollege Jonathan Rea erwischte einen guten Start und fuhr von Position sechs auf Rang zwei. Dahinter tobte ein wilder Kampf zwischen Marco Melandri (Ducati), Eugene Laverty (Aprilia), Xavi Fores (Ducati), Chaz Davies (Ducati), Alex Lowes und Michael van der Mark (Yamaha), Loris Baz (BMW), Leandro Mercado (Kawasaki) und Leon Camier (Honda).

Reifenprobleme bei Kawasaki Nach der ersten Runde hatte sich Sykes bereits einen komfortablen Vorsprung von über eine Sekunde auf Rea ausgefahren. Beide Fahrer hatten jedoch ab Mitte des Rennen mit ihren Reifen zu kämpfen. Somit war der Grundstein für Marco Melandris erfolgreiche Aufholjagd gelegt. Innerhalb von nur drei Runden reichte er beide Kawasakis nach hinten durch. Auch gegen die ankommenden Ducatis von Chaz Davies und Xavi Forres war Rea schließlich völlig machtlos. Für den SBK-Weltmeister von 2017 reichte es am Ende nur noch für Platz fünf.

Michael van der Mark liefert sich Zweikämpfe Ein spannendes Ellbogen-Rennen lieferten sich zur Mitte des Rennens die beiden Yamaha-Piloten Alex Lowes und Michael van der Mark, der sich zuvor schon mit Chaz Davies duellierte. Letzterer hatte in beiden Kämpfen schließlich das Nachsehen. Somit behauptete Lowes Rang sechs für sich, gefolgt von Honda-Pilot Leon Camier. Eugene Laverty setzte sich kurz vor Schluss noch vor van der Mark auf Rang acht. Leandro Mercado komplettiert die Top 10.

Loris Baz wurde in seinem ersten Rennen auf der BMW Elfter, Jake Gagne (Honda) fuhr Platz zwölf ein. Der jüngste Fahrer im Starterfeld Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) überquerte als 13ter die Ziellinie, gefolgt von Roman Ramos (Kawasaki), Ondrej Jezek (Yamaha) und dem New Yorker PJ Jacobsen (Honda) auf dem letzten Platz.

Superpole Kawasaki-Pilot Tom Sykes sicherte sich in Phillip Island (Australien) mit einer Rundenzeit von 1:30,099 Minuten den vordersten Startplatz. Mit einem Vorsprung von 0,240 Sekunden ging er vor Verfolger Eugene Laverty (Aprilia) durchs Ziel. Den dritten Startplatz für das erste Rennen am Samstag entschied Marco Melandri für sich. Weltmeister Jonathan landete im Mittelfeld.

Eugene Laverty startet auf seiner Aprilia aus der ersten Reihe. Wie aus dem Nichts griff Sykes in den letzten Schlussminuten der SP2 an und setzte sich an die Spitze des Feldes. Trotz windiger Wetterbedingungen schien der Brite sich auf seiner Kawasaki ZX-10RR wohlzufühlen. "Die Wintertest als auch die letzten beiden Tests Anfang der Woche hier in Phillip Island verliefen gut. Das Team hat einen super Job gemacht. Ich habe ein gutes Gefühl und freue mich auf die Rennen", sagt Sykes im Parc fermé.

Eugene Laverty musste sich knapp geschlagen geben, war aber zufrieden mit dem zweiten Startplatz. Ein Jahr zuvor startete der Brite nach mehreren Crashes von Rang 13. Das Schlusslicht der ersten Startreihe bildete Marco Melandri, der alles andere als mit einem Startplatz in der ersten Reihe gerechnet hatte: "Ich bin total glücklich, da ich dachte, direkt nach Ende der Superpole wieder in die Garage zu fahren anstatt ins Parc fermé." Auch er hatte mit den Wetterbedingungen zu kämpfen. "Der Wind macht das Fahren sehr schwierig, wodurch sehr leicht Fehler passieren. Selbst in meiner besten Rundenzeit sind mir mehrere Fehler unterlaufen", so Melandri weiter.

Vier Fahrer Stürzen In SP2 ging für Honda-Pilot Leon Camier alles schief. Nach drei guten Freien Trainings stürzte er nach wenigen Minuten in Turn vier und zerstörte sein Bike völligst. Da ein Weiterfahren für ihn nicht möglich war, wird er im ersten Rennen von Rang elf aus starten.

Neben Camier war auch für drei weitere Piloten Endstation. Wegen des Sturzes von Lorenzo Savadori, der Schmutz auf die Fahrbahn geworfen hatte, musste die Superpole kurzzeitig unterbrochen werden. Savadori wurde im Medical Center durchgecheckt, startet aber von Rang zehn aus. In der SP1 noch der Schnellste, holte es Jordi Torres jedoch in SP2 vom Bike. Er startet von Rang 12. Auch Alex Lowes kam zu Boden, konnte aber direkt weiterfahren und Rang vier für sich einfahren.