Sykes sucht neue Herausforderung

Der 32-jährige Sykes, der aktuell auf Rang 4 in der WM-Tabelle liegt, sucht für die Saison 2019 eine neue Herausforderung. Der Brite steht seit 2015 klar im Schatten seines Teamkollegen Jonathan Rae, der seitdem regelmäßig den WM-Titel geholt hat. Wohin es Sykes zieht ist derzeit noch völlig offen. Als heißester Kandidat für seine Nachfolge galt Leon Haslam. Genau den haben die Grünen jetzt auch als neuen Fahrer an der Seite von Jonathan Rea bestätigt. Haslam fuhr bereits früher in der Superbike-WM und kann auf 212 Rennen, 39 Podiumsplätze - davon 5 Siege - und einen Vize-WM-Titel im Jahr 2010 zurückblicken. Aktuell fährt Haslam in der britischen Superbikemeisterschaft, wo er die Tabelle anführt.