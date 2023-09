In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Unseren Kollegen von Moto.it fuhr auf Sizilien der Erlkönig einer neuen Ducati Hypermotard vor die Linse. Die Sensation: Der Motor ist ein neuer, hochmoderner Einzylinder. MOTORRAD erwartet einen Hubraum von 659 Kubik und eine Leistung von weit über 70 PS. Auf jeden Fall mindestens 75 PS, denn das ist die Leistung des anderen großen Singles: des 690er-Motors von KTM. Und gegen die Modelle von KTM, Husqvarna und GasGas tritt Ducati mit dieser neuen Hypermotard an.

Kove 450 Rally in Europa

Kove 450 Rally in Europa

Kove 450 Rally in Europa

Kove 450 Rally in Europa

Einzylinder von Ducati sind seit den frühen 1950er-Jahren mal tragender Teil der Firma, mal nischiges Hobby. Alles begann mit kleinen Rennmotoren zwischen 100 und 175 Kubik, mit Königswelle, später mit 350 und 450 Kubik, Königswelle und Desmodromik, unter anderem als Scrambler. Letzter Einsatz des Singles bei Ducati war 1993 mit der Supermono, einem reinen Renngerät mit 549 oder 572 Kubik und bis zu 80 PS. Der neue Motor scheint eine komplette Neuentwicklung zu sein und wurde bereits 2022 in den USA mit 659 Kubik homologiert.

Der neue Motor der Hypermotard – nennen wir sie 659 – hängt in einem neuen Rahmen. Wohl ein kurzer Stahlrahmen nach dem Trellis-Prinzip als Hilfsrahmen, der Lenkkopf, Motor, Federbein und Alu-Heck verbindet. Die Schwinge selbst lagert im Motor. Optisch schwebt der Motor im Rahmen. So kann Ducati das Gewicht niedrig halten und vielleicht sogar die 162 vollgetankten Kilogramm der KTM 690 SMC unterbieten.

Ducati Hypermotard oder Hypermono 2024

Die Bilder der neuen Ducati Hypermotard zeigen klar: Das Motorrad ist serienreif und würde in die noch offenen Neuheiten-Folgen von Ducati für 2024 passen. Der Teaser des 2. November mit der Mischung aus urbanem Spaß und Rennstrecke bildet das Motorrad gut ab. Neben dem Modellnamen Hypermotard würde im Kontext der Supermono – die 2023 immerhin 30 Jahre feiert – der Name Hypermono gut passen. Spätestens am 7. November, wenn Ducati alle Neuheiten zeigt, wissen wir mehr.