Aprilia RS 440 für 2024 beim GP in Misano

"Getarnt" war die Aprilia RS neben der Moto Guzzi Stelvio lediglich mit dem irreführenden RS 660-Sticker auf der Verkleidung. Doch eine RS 660 war das nicht, eindeutig zu erkennen an der einzelnen Bremsscheibe vorn sowie an der abweichenden Form der Hinterradschwinge und am Motorgehäuse. Ende August 2023 teaserte Aprilia, dass beim GrandPrix in Misano ein neues Motorrad präsentiert wird. Am 7. September könnte Aprilia also die neue RS 440 zeigen.