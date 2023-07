"Getarnt" war die Aprilia RS neben der Moto Guzzi Stelvio lediglich mit dem irreführenden RS 660-Sticker auf der Verkleidung. Doch eine RS 660 war das nicht, eindeutig zu erkennen an der einzelnen Bremsscheibe vorn sowie an der abweichenden Form der Hinterradschwinge und am Motorgehäuse.

Die Begriffe Aprilia und 250er wecken Erinnerungen. Vor allem olfaktorische und akustische, denn sie drehen sich um einen extremen Zweitakter, der unter 5.000/min gar nicht, ab 7.000 gerade so und nur zwischen 9.000 und 11.000/min richtig fahrbar war. Diese Erinnerungen weckt ein Patent eines neuen kleinen Twins von Aprilia. Diesmal wirklich von Aprilia, denn der alte RS 250-Motor war der RGV-V2 von Suzuki. Und die etwas nüchterne Realität: In China arbeitet Aprilia mit Zongshen zusammen, und wirklich nach Rennmotor sieht der neue Twin nicht aus.

Klar wird mit Blick auf die in China aufgetauchten Patentzeichnungen, dass Aprilia auf zwei Zylinder setzt. Wasserkühlung, DOHC-Zylinderkopf und eine Seilzugkupplung sind klar zu erkennen. Allerdings: Das Kupplungsgestänge führt Aprilia durch das Getriebegehäuse. Die Kupplung wird somit nicht per Zug geöffnet, sondern gedrückt. Nennenswerte Vorteile: kaum. Doch die kolportierten 250 Kubik sind wohl nur die unterste Ausbaustufe des neuen Twins, denn das Gehäuse wirkt eigentlich zu groß für diesen Hubraum. Und das passt zu den ersten Erlkönig-Sichtungen mit wohl diesem neuen Motor.

250, 300, 330 oder 440 Kubik

Im Kontext Aprilia bietet sich RS 440 an, ebenso RS 330 – als kleine Schwestern der RS 660. Die Leistung dürfte sich im Bereich der europäischen A2-Klasse, also bis maximal 48 PS bewegen. Mit 250 Kubik und knapp über 30 PS sind Motorräder in China, Indien und in anderen asiatischen Ländern stark gefragt. Nach Europa und nach Deutschland dürfte wohl nur die RS 440 kommen. Möglicherweise wird bei Aprilia/Piaggio separat ein Twin für die 440er entwickelt, denn beim Erlkönig waren Motorgehäusedeckel und Wasserpumpe anders angeordnet als auf den technischen Zeichnungen.