Aprilia RS 457 GP Replica: MotoGP-Look für die A2-Klasse

Aprilia präsentierte zur EICMA 2025 die GP-Replica-Variante der RS 457 . Der Hersteller beschreibt die neue Ausführung als speziell ausgestattete Variante des bestehenden RS-457-Modells, die optisch und technisch etwas näher an den Rennmaschinen der Marke ausgerichtet ist.

Die Aprilia RS 457 GP Replica übernimmt die Grundkonzeption der RS 457, die auf eine junge Zielgruppe mit A2-Führerschein ausgelegt ist. Die Replica-Variante ergänzt das Serienmodell um eine Reihe fahrdynamischer und optischer Details, die sich an den RS-GP-Rennmaschinen orientieren.

Aprilia RS 457 GP Replica mit Quickshifter Zu den technischen Merkmalen der GP-Replica zählt ein Quickshifter, der Hoch- und Runterschalten ohne Kupplungsbetätigung ermöglicht. Zudem sind vorn Bremsbeläge mit höherem Reibwert eingesetzt, um die Bremswirkung zu verbessern.

Zur serienmäßigen Ausstattung der GP Replica gehört ein Einsitzer-Sitzabdeckungs-Set. Rahmen und Schwinge sind in einer schwarzen Lackierung ausgeführt.

Hommage an die RS-GP-MotoGP-Prototypen Optisch ist die Aprilia RS 457 GP Replica laut Hersteller eine Hommage an die RS-GP-MotoGP-Prototypen: Die Lackierung kombiniert glänzende und matte Schwarztöne und enthält die Sponsorengrafiken, wie sie auf den Rennmaschinen von Aprilia Racing erscheinen.