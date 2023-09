Aprilia RS 457 fürs Modelljahr 2024

Mit der neuen Aprilia RS 457 drängt der italienische Hersteller in die umkämpfte A2-Klasse der Sportmotorräder, die maximal 35 Kilowatt leisten dürfen. Und genau diese Leistung bringt der neue Twin mit 457 Kubik. Doch die A2-Klasse ist in Bezug auf die Leistung auch an das Gewicht gebunden: 35 Kilowatt Leistung müssen mit einem fahrfertigen Mindestgewicht von 175 Kilo einhergehen. Diesen Wert trifft die Aprilia RS 457 ebenfalls exakt. Und das ist in der Klasse außergewöhnlich, denn bisher blieben die grob 400 Kubik großen Motoren von KTM und Kawasaki in beiden Werten darunter oder – wie im Falle der Honda – im Gewicht deutlich darüber. Die Aprilia RS 457 ist derzeit das einzige A2-Bike mit maximaler Leistung und erlaubtem Minimalgewicht.

Zum Motor noch mal: Aprilia ist es wichtig zu vermelden, dass der komplett neu entwickelte Motor kein Produkt aus chinesischer Herstellung ist, wo er gebaut wird, wird allerdings nicht gesagt.