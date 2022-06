BMW G 310 RR in Indien geteasert Einzylinder-Supersportler bald in Serie

BMW hat in Indien die G 310 RR in einem Teaser angekündigt. Technisch ist die BMW eine TVS Apache RR.

BMW fertigt in Indien zusammen mit Partner TVS seine G 310-Baureihe. TVS selbst hatte mit der Apache RR 310 bereits vor geraumer Zeit ein Einsteiger-Supersportmodell mit der Technik der G 310 vorgestellt. Bei den BMW Motorrad Days 2018 in Japan zog BMW dann nach und stellte eine kleine Sportlerin auf Basis der G 310-Serie vor. Wenig überraschend orientiert sich das BMW G 310 RR Concept stark an der indischen TVS Apache RR 310. Aufgepeppt wird der Prototyp mit einer Frontverkleidung im S 1000 RR-Stil sowie einer Under-Seat-Auspuffanlage und tief angeschlagenen Lenkstummeln.

Serienmodell angekündigt

Der Motor der indischen TVS Apache RR 310 wurde vor kurzem überholt, und zwar, um die indischen BS6-Emissionsvorschriften zu erfüllen. Da diese Emissionsnorm nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität in Indien beitragen soll, sondern auch für eine Angleichung an die europäischen Anforderungen sorgt, wird der Marktstart der BMW G 310 RR immer wahrscheinlicher. BMW unterstreicht das im Juni 2022 mit einem Teaser-Video, das eindeutig auf die Mini-RR hinweist.

Technik von der G 310 R

Unter dem Karbonkleid scheint bei dem präsentierten Konzept schon die Serientechnik der BMW G 310 R zu stecken (hier geht's zum Dauertest der BMW G 310 R). Damit dürfte auch der Antrieb gesetzt sein. Der 313 cm³ große Einzylinder leistet 34 PS und 28 Nm. Im Naked Bike sind damit 143 km/h drin, die künftige BMW G 310 RR dürfte noch etwas schneller sein.

bikebros Der Prototyp trägt viel Carbon.

Karbon-Look der HP4 Race

Weitere Highlights des damals in Japan vorgestellten Concept-Bikes sind die komplett in Sichtkarbon ausgeführten Anbauteile. Tank, Verkleidung, Heck und diverse Anbauteile tragen ihre Karbonstruktur offen zur Schau. So wirkt die G 310 RR fast wie eine kleine HP4 Race.

Fazit

BMW teasert mit einiger Verspätung die G 310 RR für Indien an. Eigentlich wurde die schon für 2021 erwartet, da die technische Plattform die TVS Apache RR bereits seit Jahren am Markt etabliert ist.