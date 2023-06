Bis zu 3 zusätzliche PS werden bei hohen Geschwindigkeiten durch den Ram-Air-Effekt des frontalen Lufteinlasses in Aussicht gestellt. 220 km/h Höchstgeschwindigkeit sollen damit nach Werksangaben erreicht werden können. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h soll in 4,2 Sekunden möglich sein.

Kove 450RR und 450RR Pro

Zwei Ausstattungsvarianten wird es von diesem Kove-Modell gebe: 450RR und 450RR Pro. Vor allem unterscheiden die sich bei Fahrwerk und Bremsen: Standard-Komponenten sind Gabel und Federbein von Yuan, nicht einstellbar. Pro-Komponenten sind Gabel und Federbein von Kayaba (KYB), voll einstellbar. Bei den Bremsen ist der Standard von Hangte, die Pro-Garnitur von Taisko – beides chinesische Hersteller. An der 300er-Doppelscheibe vorn greifen entweder einfache Doppelkolbenzangen oder radial montierte Vierkolbenzangen an. Weniger Unterschiede gibt es bei den Einkolbenzangen an der hinteren 220er-Scheibe. So oder so mit ABS.