8 Stunden von Suzuka 2020 EWC-Finale wurde abgesagt

Die Suzuka 8 Stunden 2020 wurden abgesagt. Aufgrund der strengeren Einreisebeschränkungen in Japan können internationale Teams und Fahrer nicht nach Suzuka reisen.

Die weltweite Corona-Pandemie hat schon viele Veranstalter zur Absage gezwungen. Jetzt fällt auch das legendäre 8-Stunden-Rennen in Suzuki dem Virus zum Opfer. Weil internationale Teams und auch Pressevertreter nicht nach Japan einreisen können, haben sich die Veranstalter mit der FIM darauf verständigt die 2020er Ausgabe des Langstreckenklassikers abzusagen.

Zuvor war das Rennen schon wegen der Corona-Krise auf den 1. November verschoben worden. Es ist die erste Absage seit der Gründung des Rennens im Jahr 1978. Für das Jahr 2021 sei das Langstreckenrennen in Suzuka aber wieder fest eingeplant.

Mit der Suzuka-Absage erwarten die Langstreckenfans damit nur noch zwei Rennen in Frankreich. Vom 29. bis 30. August steigen die 24 Stunden von LeMans, am 19. und 20. September dann das Bol d'Or in Le Castellet.