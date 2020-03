MOTORRAD, PS, Fuel und MOTORRAD Classic Zweirad-Titel versandkostenfrei bestellen

Corona-Zeit ist für viele auch Quarantäne-Zeit in den eigenen vier Wänden. Damit diese erträglicher wird, bieten wir euch die Hefte von MOTORRAD, PS, Fuel und MOTORRAD Classic versandkostenfrei an.

STAY SAFE: Wir bieten euch bis auf Weiteres eine versandkostenfreie Lieferung unserer Hefte an – einfach den Aktionscode STAYSAFE im Bestellprozess angeben und die gewünschte Ausgabe kommt portofrei direkt in den Briefkasten. Denn egal, ob angeordnete Quarantäne, Rückzug aus Eigeninitiative oder einfach Homeoffice – auf die Lektüre zum Lieblingsthema soll keiner und keine verzichten müssen.

Der Frühling ist in vollem Gange. Das ist – seien wir mal ehrlich – normalerweise die Zeit, in der wir schon gar nicht mehr so viel Zeit fürs Lesen haben, obwohl uns alles ums Thema Motorrad nun mehr denn je interessiert. Aber sonst sitzen wir bei 17 Grad und Sonnenschein eben auf unseren Moppeds und genießen jede Kurve – und wenns nur die abbiegende Vorfahrtsstraße im nächsten Ort ist. 2020 ist alles anders. Naja, nicht alles. Bei uns schlägt das Herz weiterhin für Motorräder und alle Themen, die damit zu tun haben. Damit ihr verantwortungsvoll, bequem und ohne Zusatzkosten an die Zweirad-Lektüre kommt, gibt's unseren Lesestoff nun portofrei.

1. Möglichkeit: Das Pdf zum Download

MOTORRAD digital PS digital MOTORRAD Classic digital FUEL digital Sonderhefte digital (RIDE, Einsteiger Spezial, Katalog BMW Spezial)

2. Möglichkeit: Das gedruckte Heft bestellen

MOTORRAD bekommt ihr hier.

PS bekommt ihr hier.

MOTORRAD Classic bekommt ihr hier.

FUEL bekommt ihr hier.

Alle Sonderhefte (RIDE, Einsteiger Spezial, den MOTORRAD Katalog sowie das BMW Spezial) gibt es hier.

Und wer uns gerne quatschen hört, über die neue 125er-Führerschein-Regelung und die passenden 125er-Bikes, über unsere Motorrad Highlights aus dem vergangenen Jahr, über unsere Erfahrungen mit Elektromoppeds im Alltag und über Freude und Frust in der Werkstatt, dem legen wir unsere Podcasts ans Herz. Kostenlos. Digital. Auf die Ohren. Alle MOTORRAD-Podcasts

Wir wünschen euch viel Lesevergnügen und trotz Allem eine gute Zeit.