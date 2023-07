Wenn die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) vom 21. bis 23. Juli 2023 ihre Zelte auf dem Schleizer Dreieck aufschlägt, ist Feststimmung angesagt. Einerseits feiert Deutschlands höchste Motorradstraßenmeisterschaft ihr diesjähriges Bergfest, andererseits ist der Auftritt der sportliche Höhepunkt im 100. Jubiläumsjahr der legendären Naturrennstrecke. Das Programm, das den Gästen geboten wird, ist üppig.

Königsklasse IDM Superbike In der Königsklasse IDM Superbike reist Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion) als Spitzenreiter ans Schleizer Dreieck. Er führt die Wertung auf Honda an und hat die Marke nach langer Durststrecke wieder zum Titelanwärter gemacht. Alts Vorsprung ist mittlerweile so groß, dass er trotz seines Fehlens auf dem Red Bull Ring als hochgehandelter Titelkandidat gilt. Denn um den 26-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen rankt sich eine Besonderheit. Er ist auch in der FIM Endurance World Championship verpflichtet, mit der es zu einer Terminüberschneidung mit der IDM kommt, und in diesem Fall hat die WM Vorrang. Alt wird also auf dem Schleizer Dreieck versuchen, noch so viel Punkte wie möglich ins Trockene zu bringen, sprich gewinnen. Gegner sind vor allem Hannes Soomer (Enemat Enos Motorsport) und Ilya Mikhalchik (BCC ALPHA VAN ZON BMW RACING). Der Ukrainer und dreifache Meister hat vor zwei Jahren hier den ersten Lauf gewonnen und möchte daran anknüpfen. Hannes Sommer ist aber derjenige, der für Nervenkitzel sorgt. Denn der Rookie aus Estland liefert sich schon lange einen Schlagabtausch mit den Spitzenfahrern. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann er sich den ersten Sieg in der IDM holt. BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha kämpfen in der IDM Superbike um die Ehre und das Prestige mit über 200 PS und 300 km/h.

IDM Supersport In der IDM Supersport versucht Kawasaki-Fahrer Luca de Vleeschauwer (Kawasaki Weber Motos Racing) weiter die Yamaha-Armada mit Twan Smits (Team Apreco), Melvin van der Voort (Team SWPN) und Andreas Kofler (M32 Racing) zu knacken. De Vleeschauwer ist jetzt Gesamt-Vierter und schrappte bisher dreimal am Siegerpodest vorbei. Ändert sich das in Schleiz? In den Top Ten ist viel Bewegung. Die Abstände der Fahrer in der Tabelle sind gering. Die Marke Triumph ist vertreten und auch Christoph Beinlich (Vitori BRT) als Lokalmatador. Mit ein bisschen Glück kann der 27-Jährige aus Pößneck auf seiner Heimstrecke gleich mehrere Plätze gutmachen.

Nachwuchsklasse IDM Supersport 300 In der Nachwuchsklasse IDM Supersport 300 entscheiden oft Tausendstelsekunden über Sieg und Niederlage im stärksten Feld der Meisterschaft. Die spannenden Rennen sind nichts für schwache Nerven. Der Spanier Inigo Iglesias (Füsport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki) liefert sich ein Kopf-an-Kopf Duell mit dem Niederländer Walid Khan (Freudenberg KTM-PALIGO Racing), belagert im Windschatten vom Teamkollegen Dustin Schneider aus Dresden. Wie eng es in der Klasse zugeht zeigt, dass es in den sechs bisherigen Rennen vier verschiedene Sieger gegeben hat.

Rückkehr der IDM Sidecar auf das Schleizer Dreieck Ein Sahnehäubchen im Zeitplan ist die traditionelle Rückkehr der IDM Sidecar auf das Schleizer Dreieck mit einem Sprint- und einem Hauptrennen.

Rahmenprogramm Das ist immer noch nicht alles. Im Rahmenprogramm der IDM starten diverse Cups. Den Zuschauer erwartet die ganze Bandbreite an hochkarätigem Spitzensport bis hin zu den Talentschmieden der Zukunft.

Tickets und Eintrittspreise Und dabei bleibt die IDM auch weiterhin eine Serie zum Anfassen. Im Kauf eines Eintrittstickets ist automatisch der freie Zutritt zum Fahrerlager enthalten, in dem die Autogrammjäger voll auf ihre Kosten kommen. Worauf also noch warten? Die Eintrittspreise liegen zwischen 25,00 Euro für das Tagesticket am Samstag bis 45,00 Euro für die Karte für das ganze Wochenende. Hier geht's zu den Tickets.