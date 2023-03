Der Rennsport Podcast zur IDM Slicks and Sunglasses – der IDM Podcast

Die Tage werden länger und dank der langsam steigenden Temperaturen wächst nicht nur die Lust aufs Motorradfahren, sondern bei Fans und Teams auch die Vorfreude auf die kommende IDM-Saison. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen schon längst auf Hochtouren und in den letzten Monaten ist extrem viel passiert.

In der ersten Folge des neuen IDM Podcast sprechen wir mit Normann Broy, IDM Serienmanager und Head of Motorsports bei der Motor Presse Stuttgart, unter anderem über die Herausforderungen der Planungen einer Rennsaison, die Änderungen in der IDM Supersport durch das Next Generation Reglement, das ab 2023 aus der Weltmeisterschaft übernommen wird sowie die allgemeinen Neuerungen für die unterschiedlichen Klassen.

Und wir werfen natürlich einen ersten Blick auf den Saisonstart am Sachsenring, die IDM Rennen zum 100. Jubiläum des legendären Schleizer Dreieck und auf die SuperSide WM, die ab 2023 von der Motor Presse Stuttgart ausgerichtet und mit Rennen am Sachsenring, in Most, am Red Bull Ring, in Assen und in Oschersleben in der neuen Saison das IDM Programm bereichern wird.

Über die Podcast-Reihe zur IDM:

In "Slicks and Sunglasses" begrüßen wir alle zwei Wochen spannende Gäste aus der Welt der IDM und werfen für Euch einen Blick hinter die Kulissen der wichtigsten deutschen Motorradmeisterschaft. Wir sprechen mit Fahrern, Teams und Organisatoren, versorgen Euch mit Hintergrundinformationen sowie Wissenswertem rund um Technik & Reglement oder plaudern mit unseren Podcast-Gästen einfach nur über die schönste Nebensache der Welt. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Podcast? Dann schreibe uns eine Mail an idm.podcast2023@gmail.com.