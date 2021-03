Neuer MotoGP-Kurs Ab 2023 wird auch in Ungarn gefahren

Das neue MotoGP-Projekt wurde am Donnerstag (4.3.2021) in Budapest vorgestellt. Die Präsentation legte den Grundstein für einen neuen Austragungsort im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Neue Strecke in Debrecen

Der bevorstehende Grand Prix von Ungarn wird auf einer neuen Rennstrecke stattfinden. Der Baubeginn für den neuen Kurs, der absolutes Weltklasse-Niveau bieten soll, wird für das zweite Quartal 2021 erwartet. Der Veranstaltungsort befindet sich in Debrecen, Ungarns zweitgrößter Stadt in der Region Hajdúság. Damit entsteht ein vollig neues Motorsportzentrum in der Region, welches darauf abzielt, Fans in Ungarn zu gewinnen und den MotoGP-Kalender auf Mitteleuropa auszudehnen.

Der neue Kurs soll auch zahlreiche Fans aus den Nachbarländern Slowakei, Ukraine und Rumänien anlocken.

Bereits 2009 unternahm Ungarn einen Versuch, in der MotoGP Fuß zu fassen. Der als Rennstrecke geplante Balatonring wurde aber aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nie fertiggestellt.

Fazit

Ungarn nimmt einen neuen Anlauf, um in der MotoGP Fuß zu fassen. Dafür soll extra eine neue Rennstrecke mit Weltklasseniveau gebaut werden. Ab 2023 soll der Rennzirkus dann in Ungarn gastieren.