MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 36 Podcast mit Dakar-Pilot Mike Wiedemann

2022 gelang Mike Wiedemann die Sensation. Beim ersten Dakar-Start erreichte der damals 23-jährige Platz 48 von 149 gestarteten Motorradfahrern. Rund 100.000 € verschlangen die KTM 450 Rally, das Nenngeld, eine Vorbereitungs-Rallye und die Betreuung durch ein Service-Team damals. Doch sein eigentliches Ziel war von Anfang an, die Wüstenrallye in der Marathon-Klasse zu bestehen. Kein Service-Team, keine Qualifikations-Rallye. Halber Preis, doppelt so viel Arbeit. Denn verwendet werden dürfen nur die Dinge, die in eine einzige Transportkiste passen. Nur Zelt, Schlafsack, Klappstuhl und Motorradständer werden vom Veranstalter gestellt. Fremde Hilfe ist nicht gestattet. Das heißt: selbst schrauben und im Zelt schlafen. Im Januar 2023 war es dann so weit. Auf der vierten Etappe hatte der 24-Jährige mit der Startnummer 91 sogar die Führung in der Zwischenwertung übernommen. Doch sein Platz im Biwak blieb leer. Im Gespräch mit Sportredakteur Peter Mayer und MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige schildert Mike anschaulich den Weg zur Rallye und wie es ist, wenn man plötzlich mitten im lange gehegten Kindheitstraum fährt. Und wie es ist, wenn dieser Traum plötzlich jäh zu Ende geht. Die Geschichte von Mikes Rallyeteilnahme lest ihr übrigens auch in MOTORRAD 4/2023, das am 3. Februar 2023 erschienen ist.

Mehr zu Mike und seinen bisherigen Rallyes findet ihr auch auf seiner Homepage www.mydakar.de.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

