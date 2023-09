Motorradspiele gab es schon auf dem C64, spätestens auf den PCs der 90er gab es ein durchaus vielfältiges Angebot. Vom Arcade-artigen Road Rash über Motocross Madness bis zu den MotoGP-Spielen, die schon vergleichsweise realistische Fahrphysik boten. Doch auch wenn Grafik, Fahrphysik und, nicht zu vergessen, Sound immer besser wurden: Klammert man die GTA-Serie aus, blieben große Erfolge wie bei der vierrädrigen Konkurrenz der Need for Speed-Serie oder Gran Turismo immer aus. Liegt’s am Nischenthema Motorrad selbst? Daran, dass es bis heute keinen wirklich immersiven Controller gibt? An der schwierig umzusetzenden Fahrphysik und dem schwer zu vermittelndem Feedback? Die seit ihrer Jugend Spiele-affinen MOTORRAD-Redakteure Tobias Beyl, Phil Genikomsidis und Ferdinand Heinrich-Steige sprechen über ihre Erfahrungen, Erinnerungen und darüber, was ihnen an aktuellen Titeln gefällt – und warum Motorradrennspiele sogar einen Nutzen für die reale Welt haben können.