MOTORSPORT aktuell Leserwahl Wählt den Racer des Jahres und gewinnt

In guter Tradition veranstalten die Kollegen von MOTORSPORT aktuell am Ende des Jahres eine Leserwahl, bei der Fans und Leser für ihre favorisierten Fahrer und Bikes des abgelaufenen Renn-Jahres in MotoGP, Superbike-WM und Co. abstimmen können. Dabei winken attraktive Preise.

Bei dem, was MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo und seine Mitstreiter auf zwei Rädern so alles veranstalten, kann man als Hobby-Motorradfahrer oft nur ungläubig den Kopf schütteln. Denn egal ob auf Asphalt, beim Offroad, Eisspeedway oder Trial – die Profis haben es einfach drauf. Wer hat euch im vergangenen Jahr am meisten beeindruckt? Die Champions? Die Underdogs? Oder doch die klassischen Publikumslieblinge wie der gerade zurückgetretene Valentino Rossi? Ihr habt die Wahl!

Freie Wahl des Fahrers bzw. der Fahrerin

In neun Fahrer-Kategorien hat die Redaktion von MOTORSPORT aktuell eine Vorauswahl von jeweils zehn Fahrern getroffen. Diese dient jedoch nur der Übersichtlichkeit und weil es schlicht nicht möglich wäre, Hunderte Fahrer aus Dutzenden Serien aufzustellen. Die Vorauswahl soll also den Kandidatenkreis keinesfalls einschränken, bitte macht deshalb auch von der Möglichkeit Gebrauch, für einen Fahrer bzw. eine Fahrerin "nach Wahl" zu votieren, falls euer Favorit es nicht in die Vorauswahl geschafft hat.

Motorräder in 8 Kategorien

Neben den Fahrern stehen auch in insgesamt acht Kategorien die entsprechenden Motorräder zur Wahl. Dabei hat sich die Redaktion an den jeweiligen Rennklassen orientiert und alle in diesen Klassen vertretenen Bikes aufgelistet.

Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen an der MOTORSPORT aktuell-Leserwahl winken außerdem tolle Preise. Als Hauptpreis gibt es diesmal einen Peugeot-Scooter im Wert von rund 3.000 Euro zu gewinnen. Hier könnt ihr an der MOTORSPORT aktuell-Leserwahl teilnehmen. Dort findet ihr auch die Teilnahmebedingungen, Informationen zum Wahlmodus sowie die weiteren Preise. Teilnahmeschluss ist am 24. Januar 2022. Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg!