Die aktuellste verfilmte Biker-Saga wirft einen harten und authentischen Blick auf die Szene, in der Loyalität als das höchste Gut gilt. Vor allem und erst recht unter den sogenannten ONE PERCENT. Denn wie es heißt, seien 99 Prozent aller Biker rechtschaffene Bürger. Das restliche 1 Prozent besteht aus kriminellen Outlaws, die in Gangs organisiert nach ihren eigenen Regeln leben – so wie die „Copperheads“. Und mit ihnen legt man sich besser nicht an. Zumindest galt diese Regel, so lange der MC noch von seinem Pres „Knuck“ angeführt wurde. Doch der sitzt derzeit im Knast und wartet darauf, endlich entlassen zu werden. In Knucks Abwesenheit hat sein Ziehsohn und Vize Paddo (Ryan Corr) nicht nur die Strukturen des Motorradclubs ordentlich modernisiert. Und sich damit jedoch nicht nur Freunde gemacht, weil er dadurch nicht zuletzt seiner ebenso hübschen wie machtbewussten Freundin Katrina (Abbey Lee, „Mad Max: Fury Road“) ein besseres Leben bieten kann.

Als Paddos Bruder Skink plötzlich in Schwierigkeiten mit einer rivalisierenden Gang gerät, versucht der sonst so besonnene „Vice“ die Sache mit einem riskanten Deal gerade zu biegen. Als jedoch Knuck endlich aus dem Gefängnis entlassen wird, sieht er, dass die neuen Entwicklungen seine Machtposition gefährden – und reagiert entsprechend: Er zeigt Paddo, wer wirklich der Boss ist und ordnet an, den Rivalen des Konkurrenz-MC mit dem einzigen Mittel zu begegnen, das alle Outlaws verstehen: brutaler Gewalt! Und so entbrennt ein erbarmungsloser Macht- und Zweikampf um den Thron der „Copperheads“, aus dem nur einer der Rocker als Sieger hervorgehen kann ...

„1%“ ist ein großartig grimmiger Biker-Thriller, der eine epische und hochexplosive Spirale der Gewalt in Gang setzt, aus der es kein Entrinnen gibt. Diese gut geölte Action-Maschine gibt es bereits ab 16.5. digital und ab 23.5. als Blu-ray und DVD