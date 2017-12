Erst mal zuckelt die Journalisten-Meute hinter einem Guide her, der es so gar nicht eilig zu haben scheint. Okay, dann eben zuerst gemütlich. Die Aprilia Shiver 900 geht im Regenmodus, der auf 70 PS beschränkt ist, butterweich ans Gas. Im Touring-Modus liegt die volle Leistung an, und das Ansprechverhalten bleibt weiterhin soft. Im Sport-Programm geht’s einen Tick zackiger zu. So darf das jetzt bleiben! An Bord befindet sich eine abgespeckte Version der APRC-Assistenzsysteme aus den V4-Brennern, die ein abschaltbares ABS sowie eine dreistufige Traktionskontrolle umfasst. Selbstredend ebenfalls deaktivierbar! Aprilia-typisch funktioniert das Hin- und Herschalten der verschiedenen Programme und Assistenzstufen auch während der Fahrt. Ziemlich weich greift die dreistufige Traktionskontrolle ein, doch auch verhältnismäßig früh. Als die Journalisten-Truppe am Nachmittag von einem zackigeren Fremdenführer durch die Bergwelt geleitet wird, schalten wir sie deshalb ab.

Bäriges Drehmoment ab minimalistischen Drehzahlen

Und was bringt’s? Nun, als ultraspritziger Sport-Twin mit rasanter Drehfreude darf sich dieser Antrieb nicht rühmen. Der V2 gibt eher den ruhigen Gesellen und liefert dafür bäriges Drehmoment ab minimalistischen Drehzahlen. Soll es sehr sportlich zugehen, lässt sich die Aprilia Shiver 900 dennoch herrlich im zweiten und dritten Gang im Kurvendickicht Südtirols ausquetschen. Erst ganz oben kurz vor dem Begrenzer geht dem Motor die Puste aus. Die Gangwechsel funktionieren mit dem akkuraten Getriebe sauber, die hydraulische Kupplung ist einwandfrei dosierbar. Auf der letzten Rille zu ankern bedarf dafür einer genauen Einschätzung der verbleibenden Bremszone. Die Stopper bauen zwar verlässlich Tempo ab, benötigen aber durchaus einen festen Handgriff.

An der Spitze des Trupps prescht der Fremdenführer auf einer V4-Tuono voraus, die Shiver-Meute folgt tapfer. Auf der verwinkelten Strecke reicht die Spitzenleistung des V2 aus, um dranzubleiben. Doch die Aprilia Shiver 900 will trotz der neuen, leichteren Räder nicht so gierig einlenken. Sie fährt deutlich weitere Bögen als der Guide auf seiner Tuono. Zum Einlenken benötigt die 900er einen klaren Impuls. Dafür liegt das Naked Bike stabil in Schräglage und rührt beim Herausbeschleunigen auch nicht mit dem Heck. Das Fahrwerk (neue Kayaba-Gabel, Zugstufe und Vorspannug genau wie am Federbein einstellbar) ist der Motorleistung voll gewachsen.

Wieselflinkem Handling und messerscharfem Einlenkverhalten steht allerdings die Erstbereifung Dunlop Sportmax Qualifier D 209 im Weg. Die Gummis wirken steif, was sich im Fahrverhalten des Motorrads spürbar niederschlägt. Erstbereifungen im Mittelklasse-Segment stellen für die Hersteller oft einen Kompromiss dar. Meistens sollen sie dem Motorrad in erster Linie eine gute Geradeauslaufstabilität verleihen und müssen günstig sein. Also ein paar flinkere Pneus aufgezogen, und aus der Aprilia Shiver 900 wird ein echtes Multitalent fürs Spaßbürgertum zum vertretbaren Preis!