Bikes der 110-PS-Klasse im Vergleichstest

In dieser Geschichte geht’s um die zügige Fortbewegung auf der Landstraße. Mit Serienmaschinen. Jede um 110 PS stark, bilden sie leistungsmäßig die neue Mittelklasse. Womit bereits die größte Gemeinsamkeit beschrieben wäre. Sonst liegen meist Welten zwischen BMW R nineT Racer, Ducati SuperSport S, Suzuki GSX-S 750 und Triumph Street Triple S. Beispiel Motorkonzepte: Die BMW trägt einen Flat Twin, Die Duc – was sonst – einen V2, in der Triumph stampft ein Dreizylinder und in der Suzuki steckt ein Reihenvierer. Auch sonst herrschen teils riesige Unterschiede. Zwei Kandidaten sind voll- oder teilverkleidet, zwei komplett nackt. Dazu positionieren sie ihren Piloten unterschiedlich: gestreckt oder versammelt, tief gebückt oder aufrecht. Reichlich Gründe also, dieser Liga einmal genauer auf den Zahn zu fühlen: Welches Bike bietet was zu welchem Tarif und schnappt sich den Sieg im Vergleichstest?

