Sperber, Habicht und natürlich die legendäre Schwalbe - im thüringischen Suhl hat man seit jeher ein Herz für Federvieh. Als jüngstes Mitglied der Vogelschar schlüpfte im Frühjahr 1996 der Star. Der eigenständig designte Roller blieb in seinen ersten Lebenswochen allerdings ein Nesthocker. Schuld daran war die Unfähigkeit italienischer Zulieferer, zum Morini-Motor einen leistungsmäßig abgestimmten Auspuff anbieten zu können. Der anfangs montierte Universaltopf sorgte dafür, daß der Star nicht richtig aus dem Kreuz kam. Die Suhler griffen zur Selbsthilfe und konstruierten das leistungsbestimmende Teil selbst. Und siehe da, der Star wurde zum Überflieger: Der Motor hängt sauber am Gas, dreht flott hoch und legt auch bergauf noch ordentlich zu. Beim Fahrwerk besann man sich von Anfang an auf bewährte Simson-Tugenden. Ellenlange Federwege und eine deutlich über dem gewohnten Roller-Standard liegende Fahrstabilität machen den Star auch für Landstraßen allerletzter Ordnung tauglich. Die Vorderradbremse ist hervorragend, die Ausstattung gut und das Platzangebot bis auf den etwas beschränkten Fußraum reichlich. Wer einen Roller sucht, der sich wohltuend vom Fernost-Allerlei abhebt, ist mit dem gefiederten Freund aus Thüringen jedenfalls gut bedient.

SIMSON STAR 50 (Archivversion)

MotorGebläsegekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor, Kurbelwelle querliegend, Membraneinlaß, Getrenntschmierung, Dellorto-Vergaser, O 12 mm, E- und Kickstarter, ungeregelter Katalysator, Drehstromlichtmaschine 80 Watt, Batterie 12 V/6,5 Ah.Bohrung x Hub 41 x 37,4 mmHubraum 49 cm3Verdichtungsverhältnis 7,4 : 1Nennleistung 3,8 PS (2,8 kW) bei 6000/minMax. Drehmoment 3,7 Nm bei 6000/minKraftübertragung Fliekraftkupplung, stufenlose Riemenautomatik.FahrwerkStahlrohrrahmen, Telegabel, Federweg 130 mm, Zweikolben-Scheibenbremse vorn, O 220 mm, Triebsatzschwinge mit Zentralfederbein, Federweg 110 mm, Trommelbremse hinten, O 120 mm.Reifengröße vorn und hinten 90/90-12Leergewicht 95 kgZuladung 175 kgFahrleistungen0-50 km/h 9,0 sekHöchstgeschwindigkeit 57 km/hTestverbrauch 3,4 l Super bleifrei/100 kmTankinhalt/Reserve 10,5 l/1,4 lLieferbare Farben Rubinrotmetallic, Kobaltblaumetallic, ZinkgelbPreis inkl. Nebenkosten 4235 Mark