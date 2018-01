Fahrbericht Triumph Bonneville Speedmaster

Die Triumph Bonneville Bobber dürfte den meisten bereits aus dem letzten Jahr bekannt sein. Für 2018 spendiert Triumph der Bobber einen etwas dunkleren Look und nennt das neue Modell Bonneville Bobber Black. Zusätzlich erhält die Black im Vergleich zum letztjährigen Bobber-Modell unter anderem eine neue Fahrwerksabstimmung, neue Räder und eine neue Gabel.

Schräglage? Nein danke.

Die neue Speedmaster ist eindeutig ein Cruiser, der zum lässigen Flanieren einlädt und seine Kraft meist nur in kurzen Sprints aufblitzen lässt. Der Zweizylinder setzt auf viel Drehmoment bei wenig Drehzahl. Selbst wenn die Drehzahlen beim Flanieren bis an die 2.000/min fallen, genügt der Speedmaster ein herzhafter Dreh am Gasgriff, um unter eindrucksvollem Auspuffgeprassel wieder loszustürmen. Im Fahrmodus „Road“ werden die Vorgaben, die der Fahrer mit der rechten Hand macht, direkt umgesetzt. Für den Regenmodus gilt dies weniger.