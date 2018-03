Fahrbericht Yamaha XVS 650 Sidewinder

Nun ist so eine Yamaha XVS 650, Künstlername Drag Star, ja alles andere als ein häßlicher Ofen. Und trotzdem gibt´s da ein paar Details, die an einem Crusier gesinnungsmäßig nicht durchgehen - befanden zumindest die Leute vom XS-Laden in Stuttgart, wo man sich auf kosmetisches Zweirad-Tuning versteht. Vor allem das Styling der Frontpartie widerstrebte dem ästhetischen Empfinden der schwäbischen Schönheits-Chirurgen. Also wetzten sie die Messer und starteten die Operation Sidewinder.

Einschneidenste Veränderung: An Stelle des original 19-Zoll-Vorderrads wurde eine hochglanzpolierte, 17 Zoll durchmessende Aluminuim-Felge mit 140er Vorderreifen eingesetzt. Sieht verdammt gut aus, dieser breite Schlappen. Sobald jedoch Bewegung ins Spiel kommt, offenbart sich die unabdingbare negative Begleiterscheinung eines derart großspurigen Auftretens: Jeder noch so belanglose Richtungswechsel reizt die Sidewinder zum Widerstand.

Hat sich der unhandliche Kloben schließlich bequemt, ein Schräglage-Verfahren aufzunehmen, erledigt er seine Arbeit allerdings ruhiger und gewissenhafter als eine ordinäre Drag Star. Einerseits hängt das mit dem geringeren Vorderrad-Durchmessers zusammen, andererseits mit dem Lenker. Eine sogenannte Dragbar: kerzengerade. An den ungekröpften Lenkerenden läßt sich der Zweizylinder kontrollierter durchs Kurvengeschehen schleusen als am original japanischen Bughörnchen. Außerdem fühlt sich die Sache um Klassen schneidiger an. Besäße die Sidewinder jetzt noch so etwas wie Schräglagenfreiheit ... Aber darum geht´s bei solchen Motorrädern nicht. Sagt man.

Showtalent muß er haben, der Cruiser. Alles andere ist sekundär. Also schiebt der geneigte Fan seine 14490 Mark lächelnd über den Tresen der Firma motorcorner in Wangen, wo die Sidewinder (wie abgebildet) zu haben ist. Inklusive Lackierung. Wer bereits knapp 12000 Mark aufs Original gesetzt hat, findet sein Glück direkt beim XS-Laden. Entweder in Einzelteilen oder als Komplett-Umbau.

