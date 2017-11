Honda Africa Twin und Honda X-ADV im Vergleichstest

Wer kauft einen Großroller? Männer in ihrer Lebensmitte, meist etwas füllig. Und die freuen sich über den Durchstieg. Sagt Tanita. Die 26-Jährige kennt sich aus. Schließlich arbeitet sie in einem Motorradgeschäft, verkauft Suzukis und Yamahas. Auch so manchen Burgman und TMax. Darf ich den Taillengurt der Enduro-Jacke also schon mal etwas lockern? Nur weil mir der Honda X-ADV gefällt – auch ohne Durchstieg. X-ADV. Wer Szenenähe beweisen will, reiht nicht einfach die Buchstaben aneinander, sondern formuliert das Kürzel wissend aus: Cross Adventure. Ein Großroller fürs Grobe. Ob die Japaner das wirklich ernst meinen? Entstanden ist das neue Konzept in der europäischen Entwicklungsabteilung des weltgrößten Motorradherstellers in Italien. Und wenn etwas südlich der Alpen sicher ist, dann ist es stilistische Treffsicherheit.

In der Tat erstaunt es, wie präsent sich der Genpool der Honda Africa Twin im Roller wiederfindet. Als hätten die Designer ein Knetmodell der Erfolgsenduro um die Konturen des Integra, der technischen Basis des Honda X-ADV, geschmiegt. Ob der schmal aufragende Windschild, die durch einen Steg getrennten Doppelscheinwerfer in der knuffigen Verkleidungsnase, die golden eloxierten Gabelholme samt rundlichem Kotflügel – kein Teil ist gleich, keine Linie wurde übernommen, und doch sind die Parallelen in der Formensprache zwischen X-ADV und Africa Twin unübersehbar. Wie sieht es beim Rest aus? Lässt sich das ungleiche Duo Honda Africa Twin und Honda X-ADV überhaupt miteinander vergleichen?

