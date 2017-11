Honda CBR 650 F im PS-Fahrbericht

Klar, ein Racer ist sie nicht, blinzelt aber doch mit dem neuen LED-Scheinwerfer, wenn beschwingtes Eckenwetzen angesagt ist. Dafür taugt bereits die Sitzposition. Im Vergleich zur technisch identischen Schwester, der unverkleideten, mit konventionellem Lenker ausgestatteten CB 650 F, greift der Pilot immerhin 90 Millimeter tiefer an die Lenkerstummel, bringt damit spürbar mehr Druck auf die Front. Letztlich fühlt sich die Honda CBR 650 F wie ein zu heiß gewaschener Sporttourer an.

Fahrwerk kommt im Attacke-Modus in Bedrängnis

Und fährt sich auch so. Weite Bögen, der lange Schwung, das ist das Terrain der Bonsai-Doppel-X. Daran hat auch der zarte technische Lidstrich, den die 650er nun erhielt, nichts geändert. Dank kürzerer Ansaugtrichter und einer trotz Euro 4-Homologation weniger restriktiven Auspuffanlage sollen im Vierling mit 91 PS nun vier Pferde mehr traben. Logisch, dass die sich bei einem kleinen Reihenvierer weit weg vom Drehzahlkeller austoben. Trotzdem: Ab 1.500 Umdrehungen schiebt der Treibsatz ohne untertouriges Vibrieren an. Zunächst moderat, ab der 7.000er-Marke mit der für ein 600er-Konzept typischen Leichtigkeit. Die Gänge durchsteppen, das Motörchen bis kurz vor das Drehzahllimit bei 11.800/min drehen lassen – nichts ist leichter, als die Honda CBR 650 F bei Laune zu halten.

Zumindest so lange das Fahrwerk den flotten Ausritt toleriert. Denn arbeiten Federbein und vor allem die Gabel beim gesitteten Ausflug recht sensibel, gerät das Duo unterm Attacke-Modus doch in Bedrängnis. Beim Beschleunigen pumpt der schwach gedämpfte und nur in der Federbasis einstellbare Mono­shock nervös über die Bodenwellen. Beim harten Bremsen sticht die dünne Gabel der Honda CBR 650 F trotz überarbeiteter Dämpfung tief in ihren Federweg. Apropos Bremsen: Die technisch nicht näher spezifizierte Änderung an den Bremssätteln lässt sich subjektiv nicht spüren. Druckpunkt und Dosierbarkeit sind unverändert gut.